유엔젤, 로밍도깨비 ‘로깨비톡’ 무료 통화 범위 확대

모바일 네트워크 및 미디어 솔루션 기업 유엔젤(대표 유지원)은 자사가 운영하는 국내 최초 eSIM 데이터 스토어 ‘로밍도깨비’를 통해 제공 중인 mVoIP 기반 통화 서비스 ‘로깨비톡’의 무료 통화 대상을 확대한다고 29일 밝혔다.

이번 업데이트는 추석 연휴를 앞두고 해외여행 수요가 크게 늘어나는 시점에 맞춰 시행된다. 로밍도깨비 eSIM 이용자는 해외에서도 로밍 요금 부담 없이 △항공권 변경·지연·수하물 분실 문의 △해외 결제 차단·분실·도난 신고 △여행자 보험 청구·긴급 의료 지원 등 항공·카드·보험사 고객센터 통화를 무료로 이용할 수 있다. 기존에 제공하던 외교부 영사콜센터 및 119 응급의료 상담센터 무료 연결도 그대로 지원된다.

특히 로밍도깨비 앱은 최근 국내 앱스토어 및 구글 플레이 스토어 Travel eSIM 부문 다운로드 1위를 기록하며 많은 여행객이 해외 데이터·통화 서비스에서 가장 신뢰할 수 있는 브랜드로 선택하고 있다.

단순히 무료 연결 범위만 넓힌 것이 아니라 국내 수준의 고품질 통화 품질과 안정적인 접속 환경을 제공한다는 점에서 차별화된다. 이는 해외에서 발행할 수 있는 예기치 못한 상황에서도 별도 복잡한 절차 없이 앱 하나로 안정적인 데이터와 통화 서비스를 함께 보장받을 수 있어 여행객의 불안을 최소화한다.

유엔젤 관계자는 “해외에서 전화를 걸어야 하는 순간은 대체로 긴급하고 예기치 못한 경우가 많다”며, “추석 연휴처럼 여행객이 몰리는 시기에 무료 연결을 지원하는 것은 고객의 실질적인 불편을 해소하고, 안심할 수 있는 여행 경험을 제공하기 위한 조치”라고 설명했다.

이어 “로깨비톡은 긴급 무료 통화뿐만 아니라, 데이터 구매 시 첫 발권 리워드로 국내 번호 발신이 가능한 포인트를 제공해 고객들이 보다 폭넓게 활용할 수 있다”며, “beta 서비스 이용 고객들의 긍정적인 평가를 반영한 만큼, 앞으로도 많은 고객이 이용하기를 바란다”고 강조했다.

