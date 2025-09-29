OBS 경인TV, 화식 펫푸드 업체 ‘하이독’과 손잡은 이유는?

조한울 하이독 대표와 김학균 OBS 대표(가운데) 등 양사 관계자들이 업무협약을 체결하며 기념사진을 찍고 있다. 하이독 제공

화식 펫푸드 업체 하이독이 경기·인천 권역 방송인 OBS 경인TV와 손잡고 반려견 건강정보 프로그램을 만든다고 29일 밝혔다.

양사는 지난 26일 경기 부천시의 OBS 본사에서 업무협약을 체결했다. 조한울 하이독 대표이사, 김학균 OBS 대표이사 등 관계자들이 참석, 건강한 반려생활 문화 정착을 목표로 반려견 건강 캠페인과 정보 프로그램, 이벤트 및 페스티벌 등을 공동 기획·제작하기로 했다.

하이독은 수의사와 영양사가 직접 연구개발하고 자체 국내 공장에서 제조해 판매하는 토종 화식 사료업체로, 반려견 처방식 브랜드 ‘케어브이’와 건강 컨설팅 서비스 ‘브이키트’로 유명하다.

하이독에 따르면 김학균 OBS 대표는 반려견의 건강을 직접 챙길 정도로 해당 분야에 관심이 많다. 이전에 함께한 강아지가 무지개다리를 건넌 뒤 조금 더 잘해줄 수 있지 않았을까 하는 아쉬움이 바탕이 된 것이라고. 반려동물 건강 프로그램 등 관련된 문화의 확산을 꾀하는 과정에서 하이독과 손을 맞잡았다.

조한울 하이독 대표는 “반려견 건강 케어 문화 확산에 대한 양사의 공감대가 자연스럽게 업무협약으로 이어졌다”며 “건강한 반려생활 문화 정착을 위해 지속적으로 소통하겠다”고 말했다.

박재림 기자 jamie@segye.com

