차선책에도…여전히 부족한 인프라[대형 무대 없는 K-팝 종주국]

국내 대형 공연장 기근 현상에 업계 관계자들은 입을 모아 “대중음악 공연 시설 개발 가속화와 스타디움급 공연장 및 야외 광장 대관 활성화를 위한 움직임이 필요하다”고 강조한다.

한국대중음악공연산업협회(음공협)은 지난 7월 대중음악 공연산업 발전을 위한 세미나를 열고 K-팝 공연장 인프라 확충을 공연산업계 발전을 위한 최우선 과제로 꼽았다. ‘서울 공연장 부족, 수도권 대형 공연장은 대안이 될 수 있는가?’를 주제로 한 당시 논의에서 해외 사례와 비교해 한국 공연 인프라의 부족을 지적하고 정부·지방자치단체의 공동 투자 및 제도 정비 필요성을 제안했다.

K-팝 공연은 주로 서울 시내 공연장을 중심으로 개최돼 왔다. 그러나 코로나19 팬데믹 이후 K-팝 공연 수요가 높아지던 2023년 잠실 올림픽 주경기장 리모델링 사업이 시작되면서 공연장 부족 문제가 수면 위로 떠올랐다. 준공 예상 시기는 내년 12월이다.

잠실 주경기장이 사라지자 서울에서는 3만5000명 이상이 운집할 수 있는 대형 공연장이 전무해졌다. 대형 공연장 수요는 폭증하고 있지만 인프라가 따라주지 않는 답답한 현실이다. 잠실 주경기장의 부재로 기획사들은 접근성과 관객 수용력을 고려해 서울 근교의 공연장을 대관하고 있다. 2023년 이후 인천 인스파이어 아레나, 고양종합운동장, 인천 아시아드 주경기장 등이 대안으로 떠올랐다.

◆인천·고양 공연 유치에 지차체는 ‘방긋’

2023년 12월 개장한 인스파이어 아레나는 최대 1만5000석의 대형 실내 공연장으로 전문(라이브쇼) 콘서트가 가능하다. 공연을 위한 건축, 음향 설계뿐 아니라 몰입도 높은 좌석 설계와 가변성이 필요한 아레나로는 국내 유일한 공간이다. 이현명 인스파이어 엔터테인먼트 부문 디렉터는 29일 “복합 문화 콘텐츠를 통해 K-컬쳐의 종합 플랫폼으로 빠르게 성장하며 아티스트와 팬 모두에게 특별한 경험을 선사하는 공간”이라고 자신했다.

3만명 이상을 수용할 수 있는 고양종합운동장도 유명 가수들의 공연장으로 활용되고 있다. 최근 1년간 고양종합운동장을 찾은 누적 관객수는 70만명에 달해 지역경제 활성화에도 기여했다. 시가 예상한 연간 세외수입 55억원도 목표치를 훌쩍 뛰어넘었다. 인천 아시아드 주경기장 역시 3만명 이상을 품을 수 있어 공연이 자주 열린다.

규모와 시기상 서울 내 대관이 불가한 경우가 많아 콘서트를 개최할 경우 이들 공연장이 필수재가 됐다. 모두 인천·김포공항과 비교적 가까운 지리적 요건을 갖추고 있다. 또 고양종합운동장은 GTX-A 킨텍스역, 인스파이어 아레나와 인천 아시아드 주경기장은 공항철도로 접근성이 향상됐다.

◆근교 공연장, 인프라 확충 논의돼야

물론 여전히 불편함은 존재한다. 인천 인스파이어 아레나 측은 무료 셔틀버스 운영을 약속하며 “최소 한 시간 반 안에 서울 중심까지 이동하게 하는 게 목표다. 픽업 장소도 다양화하고자 한다”고 밝혔으나 뚜렷한 대안이 되지 못했다.

외국인 관광객을 상대로 택시비를 배로 받는 불법 행위가 만연해 논란이 되기도 했다. 인스파이어에서 인천공항까지 약 1만원의 택시비지만 현실은 부르는 게 값이다. 5만원 정도가 평균인 여의도역까지는 15만원을 받는 경우도 있었다. 이에 인천시가 택시 부당요금과 호객행위에 대한 합동 단속에 나서는 사례도 발생했다.

이처럼 공연 특성상 심야 귀가로 인해 교통의 불편을 겪어야 하고 관객을 수용할 수 있는 숙박·편의시설도 부족하다. 비단 국내 관객뿐 아니라 외국인 관광객에게도 해당하는 문제점이다. 야외형 공연장은 야간 소음에 따른 지역 주민의 민원도 문제가 된다.

당장 해결할 수 없는 대형 공연장 기근에 인천과 고양의 공연장은 차선책으로 활용되고 있다. 향후 공연장 확보시까지 이들 공연장이 K-팝 산업에 주요한 역할을 할 것으로 보인다. 다만 임시·심야 교통편 확대, 공연장 인근 숙박 인프라 확충 등이 요구된다. 지역 상권과 상생할 수 있도록 로컬 축제나 팝업스토어, 푸드트럭 활성화 등도 논의돼야 한다.

