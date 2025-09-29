슈화, ‘학폭 의혹’ 탈퇴 멤버 수진과 재회? SNS 사진 속 ‘1849 타투 손’에 갑론을박

사진= 슈화 SNS

그룹 (여자)아이들의 멤버 슈화가 올린 최근 SNS 게시물이 팬들 사이에서 뜨거운 관심을 끌고 있다.

슈화는 28일 “日 상”이라는 짧은 문구와 함께 다수의 일상 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 슈화는 일본 스케줄 중 틈틈이 휴식을 취하는 모습 등을 담았다.

사진= 슈화 SNS

그러나 마지막 사진 한 장에서 한 인물의 손등이 등장하는데 그 손에는 ‘1849’라는 숫자 타투가 선명히 새겨져 있어 눈길을 끌었다.

해당 타투는 (여자)아이들의 전 멤버 수진이 과거 공개적으로 드러낸 문신과 동일한 위치와 디자인이라는 점에서, 이 손이 수진의 것일 가능성에 무게가 실리고 있다.

사진= 수진 SNS

수진은 2018년 그룹으로 데뷔했으며, 2021년 학교폭력 논란으로 활동을 중단한 후 (여자)아이들에서 탈퇴했다. 이후 소속사와의 계약도 종료되었고 2023년 11월 솔로 가수로 복귀했다.

이와 관련해 온라인상에서는 “슈화가 논란이 있었던 전 멤버와 함께한 사진을 굳이 올린 건 부적절한 행동 아니냐”는 반응이 나왔다. 반면, 과거 함께 활동한 멤버였던 만큼 개인적인 친분을 유지할 수 있다는 입장도 존재한다.

일부 네티즌은 “아무리 그래도 욕할 정도의 문제는 아닌 거 같다”는 댓글을 남기며 옹호하는 모습을 보였다.

하지만 또 다른 이들은 “친분을 끊으라는 얘기가 아니다. 단지 공개된 SNS에서 굳이 티를 낼 필요는 없지 않냐”며 슈화의 행동에 아쉬움을 표하기도 했다.

현재까지 슈화 측은 해당 게시물에 대한 별도의 해명을 내놓지 않은 상황이다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

