알파드라이브원 팬클럽명, 팬이 정한다…2주간 글로벌 공모

신인 보이그룹 ‘ALPHA DRIVE ONE’(알파드라이브원, ALD1)이 공식 팬클럽명 공모를 시작한다.

‘알파드라이브원’(김건우·김준서·이리오·이상원·장지아하오·정상현·조우안신·허씬롱)은 글로벌 K–POP 콘텐츠 플랫폼 엠넷플러스(Mnet Plus)의 플러스챗(Plus Chat)을 통해 팬클럽명 공모 소식을 전했다. ‘알파드라이브원’의 글로벌 오피셜 팬클럽에 가입한 팬이라면 국적 불문 누구나 참여할 수 있다. 응모는 오는 10월 12일까지 약 2주간 진행된다.

공모된 이름들은 웨이크원 내부 심사를 통해 최종 확정되며, 선정된 이름을 제안한 팬에게는 잊지 못할 특별한 선물이 제공된다.

이번 팬클럽명 공모 이벤트는 글로벌 팬들이 직접 참여해 만들어 가는 프로젝트로, 전 세계 223개 국가 및 지역의 선택을 받은 ‘알파드라이브원’의 첫 여정을 팬들과 함께하겠다는 의미를 담고 있다.

알파드라이브원은 ALPHA(최고를 향한 목표), DRIVE(열정과 추진력), ONE(하나의 팀)을 뜻하며, 무대 위에서 ‘K-POP 카타르시스’를 선사하겠다는 강렬한 포부를 담고 데뷔를 준비하고 있다. 알파드라이브원의 공식 소셜미디어 계정은 개설 이틀이 조금 넘는 시간 만에 팔로워 수 126만 여명을 돌파했다.

