“K-팝 핵심은 공연…대형 공연장 부족, 국격에도 안 맞아” [대형 무대 없는 K-팝 종주국]

K-팝 아티스트 최초로 영국 런던 토트넘 핫스퍼 스타디움에 입성한 스트레이 키즈. 사진=JYP엔터테인먼트

K-팝이 세계 음악 시장에서 정점을 이어가고 있지만 국내 공연장 인프라 부족에 대한 우려는 끊임없이 제기되고 있다. 정작 안방에서 제대로 된 무대를 펼치기 어려운 아이러니다.

아티스트에게 공연장은 가장 핵심적인 활동의 장이다. 단순한 음악 소비를 넘어 글로벌 팬덤을 결집시키고 K-팝 산업 전체의 성장 동력 역할을 한다는 점에서 현대 음악 시장에서는 그 중요성이 더욱 부각된다. 그러나 국내에서는 한정된 대형 공연장 탓에 아티스트와 팬, 기획사 모두 어려움을 겪고 있다.

하재근 대중문화평론가는 29일 “K-팝 스타의 가장 핵심적인 활동의 장은 바로 공연”이라며 인프라의 중요성을 강조했다. 그러면서 “과거에는 가수들이 주로 밤무대나 지방 행사에서 주로 공연했지만 요즘 K-팝 스타에게는 대형 공연이 중요하다. 그러려면 큰 공연장이 있어야 하는데 우리나라에 그런 시설이 부족하다 보니 K-팝 스타가 가장 핵심적으로 활동하는 영역을 국내에서 제대로 하지 못한다는 게 가장 심각한 문제”라고 지적했다.

공연장 인프라 확충은 향후 K-팝이 국내외에서 지속적으로 성장하고 세계 음악 시장에서 위상을 유지하는 데 필수적인 과제다. 글로벌 투어 중심으로 활동이 편중된다면 국내 팬덤의 소외감과 더불어 해외와의 격차가 더 벌어져 장기적으로는 한국이 K-팝의 본거지라는 상징성을 잃을 수 있다.

하 평론가는 “5∼10년 안에도 공연장 인프라 개선이 이뤄지지 않는다면 국내에서 글로벌 K-팝 스타의 정상적인 활동이 이루어질 수가 없게 될 것”이라며 “해외 공연 중심의 활동이 반복될 것이고 국내 음악 시장은 기형적으로 불균형한 상태로 계속 머물러 될 것”이라고 내다봤다.

국내 최대 규모 공연장인 잠실 올림픽 주경기장은 최대 10만명까지 수용 가능하지만 현재 리모델링 공사 중이고, 상암월드컵 경기장은 잔디 훼손 등을 이유로 콘서트 대관이 극히 제한적이다. 서울에서 1만명 이상 수용할 수 있는 공연장은 KSPO돔(옛 체조경기장)뿐과 고척 스카이돔 뿐이다.

이렇다 보니 일정 등을 조율하기가 쉽지 않고 인스파이어 아레나 등 수도권에 위치한 2∼3곳을 전전하며 행사 때마다 대관에 총력을 펼치고 있는 상황이다.

반면 일본은 도쿄도에만 닛산스타디움(약 7만석) 등 3만명 이상 들어갈 수 있는 공연 장소가 5곳이나 된다. 전국에 1만석 이상 공연장은 40곳이 넘는다. 사이타마 슈퍼 아레나(3만7000석)와 요코하마 아레나(1만7000석)·피아 아레나(1만2000석)·오사카 아레나(1만5000석) 등 음악 전용 또는 공연 중심으로 운영되는 다목적 아레나도 4곳 이상이다.

하 평론가는 “국내 공연장은 절대적으로 숫자가 부족하다. 일본은 도쿄돔 등 대형 돔들이 즐비하고 필리핀만 해도 4만여명은 수용 가능한 돔이 있다. 한국이 필리핀보다 경제 규모가 훨씬 큰데도 그만한 대형 돔이 하나도 없다”며 “국격을 생각한다면 실내와 실외에서 대형 공연을 소화할 수 있는 인프라가 각각 하나 이상씩은 기본적으로 있어야 한다”고 강조했다.

