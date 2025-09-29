‘불꽃야구’ 필사의 작전…이택근, 김성근에 달려간 이유

불꽃 파이터즈가 경기 막판에 닥친 난관에도 승리를 향해 전진한다.

오늘(29일) 저녁 8시 공개되는 스튜디오C1 야구 예능 프로그램 ‘불꽃야구’ 22화에서는 불굴의 의지로 승리를 개척하려는 불꽃 파이터즈의 모습이 그려진다.

김성근 감독은 뜻밖의 선택으로 경기를 뒤흔들 큰 변수를 직접 만든다. 예측할 수 없는 그의 결정에 내야즈는 마운드에 집결, 이어지는 플레이에 실수가 없도록 만전을 기한다. 단 하나의 플레이가 승부의 무게추를 뒤집을 수 있는 순간, 파이터즈와 서울고 더그아웃에선 동시에 “제발”이라는 외침이 쏟아진다.

시즌 첫 패배의 불안이 파이터즈를 감싼 이때, 신재영은 기합과 함께 그간 갈고닦아온 실력을 보여준다. 승리를 노리는 상대 타자도 힘차게 방망이를 휘두르는데, 절로 주먹을 쥐게 만드는 경기의 결말에 흥미가 고조된다.

한편, 공격에 나선 이택근은 타석이 아닌 3루에 있는 이광길 수석코치를 향해 뚜벅뚜벅 걸어가 의아함을 자아낸다. 갑작스러운 비밀 회동에 서울고는 눈치만 살피고, 심리전의 서막이 오른 듯한 긴박감이 더해진다.

그런가 하면 그라운드에는 혼란이 발생한다. 파이터즈와 서울고는 순간 우왕좌왕하지만, 이내 집중력을 발휘하며 다음 플레이를 이어간다. 여기서 파이터즈의 스타 임상우가 타석에 등장하자 기대 가득한 시선들이 그를 감싼다.

파이터즈의 플레잉 코치 이택근은 급히 김성근 감독에게 달려가 분위기를 뒤집을 전략을 제안한다. 필사의 작전까지 펼쳐지자 서울고 역시 파이터즈가 예상치 못한 빈틈을 파고든다. 승리를 향한 진심이 오롯이 드러난 두 팀의 경기, 끝내 승리할 팀은 어디일지 귀추가 주목된다.

