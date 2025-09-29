반월상연골판 파열, 관절내시경 수술로 기능 회복 기대

무릎에서 갑작스럽게 ‘뚝’ 소리가 나거나 걸을 때마다 안쪽이 찌릿하게 아프다면 반월상연골판 파열의 신호일 수 있다.

반월상연골판은 무릎 관절 내에 위치한 반달 모양의 연골조직으로 외부 충격 흡수, 신체 하중 분산 등의 중요한 역할을 한다. 하지만 과격한 운동, 외부 충격, 노화로 인한 퇴행성 변화 등 여러 원인으로 손상될 수 있어 주의해야 한다. 만약 반월상연골판이 파열된 채 오래 방치할 경우 관절염으로 이어질 수 있다.

반월상연골판이 손상되면 무릎이 붓고 관절면에 압통이 발생한다. 나아가 무릎이 걸린 듯 펴지지 않는 잠김 현상마저 나타날 수 있다. 또한 무릎에서 ‘뚜둑’ 소리가 나면서 힘이 빠지는 무력감이 동반되기도 한다. 일상적으로는 쪼그려 앉거나 양반다리를 할 때, 계단을 오르내릴 때 통증이 심해지는 경우가 많다.

이러한 증상이 반복된다면 조기 진단이 필요하다. 진단은 병력 청취와 이학적 검사 후 MRI 촬영 등을 통해 이뤄진다. 나아가 파열 정도와 위치, 환자 나이와 활동 수준 등을 종합적으로 고려해 치료 방침을 정한다. 경미한 손상일 경우 약물이나 물리치료 같은 보존적 치료로 관리할 수 있다. 하지만 대부분의 경우 자연치유가 어려워 관절내시경을 이용한 수술적 치료가 필요하다.

수술은 크게 두 가지 방법으로 나뉜다. 손상된 연골 조각을 제거하거나 다듬어 정상 조직을 보존하는 절제술, 봉합이 가능한 경우 특수한 실로 연골판을 꿰매 원래의 기능을 회복하는 봉합술이다. 특히 봉합술은 환자의 연골을 최대한 보존할 수 있다는 점에서 젊은 층이나 외상성 손상 환자에게 모두 적용된다. 두 수술 모두 관절내시경을 통해 최소 절개로 시행되기 때문에 회복이 빠르고 합병증 위험도가 낮다.

수술 이후에는 반드시 재활 과정이 뒤따라야 한다. 무릎 근육 강화 운동과 꾸준한 재활 치료는 관절 기능 회복뿐 아니라 재손상을 예방하는 데 필수적이다. 따라서 반월상연골판 파열 환자라면 치료뿐 아니라 재활까지 이어지는 전 과정을 체계적으로 밟아야 한다.

이영석 은평 성누가병원 원장(정형외과 전문의)은 "무릎 관절이 한 번 손상되면 회복이 쉽지 않기 때문에 초기에 정확한 진단과 맞춤형 치료가 무엇보다 중요하다"며 "특히 무릎에서 이상 신호가 반복된다면 단순한 피로나 근육통으로 넘기지 말고 전문 의료진과 상담해 적절한 치료를 받는 것이 관절염으로의 진행을 막는 가장 확실한 방법"이라고 전했다.

