‘최강야구’ 브레이커스 첫 선수 영입전 결과, 오늘(29일) 공개

야구 예능프로그램 ‘최강야구’(JTBC) 브레이커스 선수 가족들의 열띤 응원전이 펼쳐진다.

29일 오후 방송되는 최강야구에서는 지난 방송에 이어 대학리그 강호 동원과학기술대학교 야구부와 브레이커스의 첫 선수 영입전이 펼쳐진다.

지난 방송에서 관중석에 등장한 브레이커스 선수 가족들이 큰 화제를 모았다. 6년 만에 마운드에 오른 윤석민을 응원한 미모의 아내와 붕어빵 두 아들부터 나지완의 한국시리즈 세리머니를 똑같이 따라하는 그의 아들까지 시선을 사로잡은 바 있다.

경기가 난타전으로 이어지는 가운데 브레이커스 선수 가족들의 열띤 응원이 더욱 뜨거워질 전망이다. 나주환의 딸은 걸그룹 연습생 같은 비주얼로 시선을 사로잡는다. 긴 생머리를 휘날리며 아빠를 향해 파이팅을 외치는 나주환 딸의 모습이 훈훈함을 자아낸다. 또한 선한 눈매가 아빠와 붕어빵인 강민국의 귀요미 딸도 타석에 들어선 아빠의 모습에서 시선을 떼지 못하며 응원을 보낸다고. 가족들의 응원에 선수들은 승리 의지를 다시 한번 불태운다는 후문이다.

최강야구 제작진은 “경기가 점점 더 치열하게 전개되는 가운데, 장외 응원전도 더욱 치열해진다”며 “가족들의 뜨거운 응원 속에서 브레이커스 선수들이 첫 경기에서 승리를 거머쥘 수 있을지 오늘 방송서 확인해 달라”고 전했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

