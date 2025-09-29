베리베리 강민 측, 키스오브라이프 쥴리 열애설 부인 “사실무근… 강력 대응 예정”

베리베리 강민. 사진 = 젤리피쉬엔터테인먼트

그룹 베리베리 강민과 키스오브라이프 쥴리의 열애설이 불거진 가운데, 강민 소속사 측이 이를 부인하고 강경 대응 방침을 밝혔다.

29일 소속사 젤리피쉬 엔터테인먼트는 공식 입장을 통해 “최근, 당사 소속 아티스 VERIVERY(베리베리) 멤버를 대상으로 한 근거 없는 루머가 포털 사이트, 온라인 기사, 각종 커뮤니티 및 SNS 등을 통해 무분별하게 유포 및 확산되고 있는 사실을 확인했다”며 “해당 루머는 전혀 사실이 아니며, 아티스트의 명예를 심각하게 훼손하는 악의적인 허위사실”이라고 강조했다.

이어 “당사는 아티스트 보호를 최우선으로 하며, 악성 루머의 작성, 유포, 재생산에 대해 선처 없는 강력한 법적 조치를 취할 예정”이라고 밝혔다.

소속사는 팬들에 악성 게시물 제보를 요청하며 “당사는 앞으로도 소속 아티스트의 권익 보호를 위해 최선을 다할 것이며, 허위 사실로 인한 피해를 방지하기 위해 지속적이고 강경한 대응을 이어갈 것”이라고 덧붙였다.

앞서 지난 28일 중국 웨이보를 통해 한 영상이 공개됐다. 해당 영상에는 한 남녀가 술집 룸으로 보이는 곳에서 친밀한 스킨십을 하는 등 데이트를 즐기는 모습이 담겼다. 일부 누리꾼들은 영상 속 남녀가 베리베리 강민과 키스오브라이프 쥴리라고 주장하며 열애설이 불거졌다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]