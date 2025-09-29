시즌 마침표 향해가는 LG, 30일 잠실에 ‘승리요정’ 규빈 뜬다… “떨렸던 첫 시구 잊지 못해”

프로야구 LG가 특별한 승리기원시구에 나선다.
LG는 “30일 잠실야구장에서 진행되는 두산과의 홈경기에 앞서 승리기원 시구를 진행한다”고 29일 전했다.
이날 시구자로는 가수 규빈이 나선다. 규빈은 지난해 시구와 애국가 가창으로 LG의 승리요정이 된 바 있다. 지난해 7월 21일 두산베어스와의 경기에서 시구자로 나서 팀이 6-3으로 승리했고, 이어진 KT와의 준플레이오프 2차전에서는 애국가 가창자로 나서 팀이 7-2로 승리하였다.
규빈은 “벌써 LG트윈스의 두 번째 시구를 하게 됐다. 너무나 떨렸던 첫 시구를 잊지 못해 그동안 열심히 연습하며 이날을 기다렸다. 그래서 그런지 이번 시구가 더 떨린다”며 “다시 한번 불러주신 LG, 선수분들, 그리고 팬분들께 감사드리고 양 팀의 안전하고 좋은 경기가 될 수 있게 승요의 기운으로 잘 던져보겠다”는 소감을 밝혔다.
한편 규빈은 2024년 글로벌 리스너들의 큰 사랑을 받은 데뷔 싱글 ‘Really Like You’를 시작으로, ‘Satellite’, 첫 번째 미니앨범 Flowering을 연이어 선보이며 자신만의 색깔이 담긴 음악으로 존재감을 확고히 해왔다. 글로벌 솔로 아티스트로 자리매김한 규빈은 오는 10월 말, 세 번째 싱글로 또 한 번 새로운 모습을 선보일 예정이다.
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]