시즌 마침표 향해가는 LG, 30일 잠실에 ‘승리요정’ 규빈 뜬다… “떨렸던 첫 시구 잊지 못해”

30일 승리기원시구에 나서는 가수 규빈. 사진=LG트윈스 제공

프로야구 LG가 특별한 승리기원시구에 나선다.

LG는 “30일 잠실야구장에서 진행되는 두산과의 홈경기에 앞서 승리기원 시구를 진행한다”고 29일 전했다.

이날 시구자로는 가수 규빈이 나선다. 규빈은 지난해 시구와 애국가 가창으로 LG의 승리요정이 된 바 있다. 지난해 7월 21일 두산베어스와의 경기에서 시구자로 나서 팀이 6-3으로 승리했고, 이어진 KT와의 준플레이오프 2차전에서는 애국가 가창자로 나서 팀이 7-2로 승리하였다.

규빈은 “벌써 LG트윈스의 두 번째 시구를 하게 됐다. 너무나 떨렸던 첫 시구를 잊지 못해 그동안 열심히 연습하며 이날을 기다렸다. 그래서 그런지 이번 시구가 더 떨린다”며 “다시 한번 불러주신 LG, 선수분들, 그리고 팬분들께 감사드리고 양 팀의 안전하고 좋은 경기가 될 수 있게 승요의 기운으로 잘 던져보겠다”는 소감을 밝혔다.

한편 규빈은 2024년 글로벌 리스너들의 큰 사랑을 받은 데뷔 싱글 ‘Really Like You’를 시작으로, ‘Satellite’, 첫 번째 미니앨범 Flowering을 연이어 선보이며 자신만의 색깔이 담긴 음악으로 존재감을 확고히 해왔다. 글로벌 솔로 아티스트로 자리매김한 규빈은 오는 10월 말, 세 번째 싱글로 또 한 번 새로운 모습을 선보일 예정이다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

