‘카톡 업데이트’에 스타들도 분노…범규, 이영지, 남보라까지 “이게 뭐야”

사진= 왼쪽부터 범규, 이영지, 남보라. (SNS 캡처)

스타들도 카카오톡 대규모 업데이트에 공개적으로 불만을 드러내고 있다.

그룹 투모로우바이투게더의 멤버 범규는 28일 팬 소통 플랫폼을 통해 “카카오톡 업데이트 왜 자기 마음대로 되냐. 나는 뭐든지 갑자기 바뀌는 거 진짜 제일 싫어하는 사람인데”라고 토로했다. 그는 이어 “업데이트된 거 진짜 너무 싫다. 이런 말 해도 괜찮을지 모르겠지만 진짜 개별로”라며 불편함을 강조했다.

또 “획기적인 걸 추가해서 업데이트해야 하는 건 이해한다. 근데 더 보기 어렵게 만들어놨다. 굳이 없어도 되는 기능만 추가했다. 남의 프로필 하나도 안 궁금한데 갤러리처럼 나열돼 있다”고 지적했다.

가수 이영지도 25일 팬 소통 플랫폼에 “나 카카오톡 업데이트 안 하려고 버텼는데, 이거 사용자 동의 없이 이렇게 업데이트되어도 되는 거니”라며 불만을 공개했다. 그는 캡처 화면을 공유하며 “아 안돼 제발” “아 못생겼어” “안돼! 싫어!”라고 반응을 남겼다. 또한 “고등학생 때 (박)재범님 프로필 사진 해놨던 것까지 다 넓게 펼쳐져 있다”고 덧붙이며 당혹감을 내비쳤다.

배우 남보라도 소셜미디어에 새롭게 바뀐 카카오톡 화면을 캡처해 올리고 “카카오톡 업데이트 취소하는 법 아시는 분? 이게 뭐야”라고 표현하며 답답함을 드러냈다.

이번 카카오톡 개편은 15년 만의 전면 개편으로, 친구 탭이 목록형에서 SNS 스타일 피드형으로 바뀌고, 친구 프로필 변경 내역이 타임라인처럼 노출되도록 설계됐다. 하지만 일부 이용자는 변화된 UI가 오히려 불편을 초래했다고 비판하고 있다.

카카오 측은 현재 친구 탭 개선 방향을 조만간 발표할 예정이라고 전했다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]