레트로폴리탄, Nu-disco 장르 싱글 ‘Switch’ 9월 29일 정오 발매

이미지=레트로폴리탄

레트로폴리탄이 오늘 오후 12시, 3번째 싱글 'Switch'를 전 세계 음원 사이트를 통해 발매한다고 29일 밝혔다.

'Switch'는 Nu-Disco 장르의 특성을 살려 현대적인 요소와 클래식 디스코의 흥겨움을 결합한 곡으로 중독성 있는 리듬과 감각적인 사운드가 특징이다.

특히 이번 싱글은 경북음악창작소의 음반제작 지원사업에 선정되어 제작된 작품으로 글로벌 음악 시장 진출을 목표로 완성도 높은 프로덕션을 선보인다는 것이 관계자의 설명이다.

이번 앨범의 완성도를 한층 높인 것은 국내 최정상 세션진인 TST Hornsection(이한진, 김수환, 김동하) 브라스 세션과 기타리스트 장재원 참여다. 이들의 화려하고 풍성한 브라스 사운드는 Nu-Disco 특유의 그루브감을 극대화하며 곡에 깊이와 생동감을 더했다.

이미지=레트로폴리탄

'Switch'는 '긍정의 나'로 전환되는 머릿속 "Switch"를 눌러 다른 시각으로 세상을 바라보자는 메시지를 담고 있으며 일상에서 벗어나 새로운 자신을 발견하고 즐거움을 찾는 긍정적인 변화를 Nu-Disco 특유의 경쾌하고 트렌디한 사운드로 표현했다.

앨범 발매와 함께 공개되는 뮤직비디오는 생성형 AI를 이미지 레퍼런스 기법으로 활용해 제작되어 주목을 끈다. 최신 AI 트렌드를 반영한 이번 뮤직비디오는 곡의 몰입도를 높이는 동시에, 급변하는 AI 콘텐츠 제작 생태계의 현주소를 보여주는 실험적인 작품이다.

레트로폴리탄은 "이번 'Switch'는 단순히 음악을 넘어 축제 같은 분위기 속에서 많은 사람들이 함께 즐길 수 있는 글로벌 콘텐츠를 지향한다"며 "공감할 수 있는 가사와 몸을 절로 움직이게 하는 리듬으로 듣는 이들에게 긍정적인 에너지를 전달하고자 했다"고 전했다.

레트로폴리탄의 'Switch'는 9월 29일 오후 12시 멜론, 지니, 벅스, 플로 등 국내 주요 음원 사이트와 스포티파이, 애플뮤직 등 글로벌 스트리밍 플랫폼을 통해 동시 발매되고 오후 6시 뮤직비디오가 공개된다.

황지혜 기자

