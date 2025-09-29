워즈코퍼레이션 피뎁트, 미즈노와 협업 컬렉션 선봬

사진=워즈코퍼레이션

주식회사 워즈코퍼레이션(대표 노지윤, 이하 ‘워즈’)이 전개하는 스포츠웨어 브랜드 ‘피지컬에듀케이션디파트먼트’(이하 ‘피뎁트’)가 글로벌 스포츠 브랜드 미즈노(MIZUNO)와 협업한 컬렉션을 오늘 공식 선보인다고 29일 밝혔다.

브랜드에 따르면 이번 협업의 콘셉트는 ‘뉴힙 브랜드, 쿨한 스포츠웨어’다. 슈프림·스투시를 연상시키는 스트리트 무드를 바탕으로 제품 본연의 멋과 스타일링을 통해 소비자들에게 새로운 감도를 제안한다. 협업을 통해 단순한 기능성 스포츠웨어를 넘어, 일상 속에서 즐길 수 있는 힙한 룩킹을 완성했다.

컬렉션은 미즈노가 지닌 스포츠 헤리티지와 신뢰성, 그리고 피뎁트 특유의 트렌드·블록코어 무드가 결합된 것이 특징이다. 이번 협업 제품은 9월 29일부터 10월 13일까지 무신사에서 단독으로 2주 동안 선발매되며 선발매 기간 동안에는 10% 할인 쿠폰 혜택이 제공된다. 이어 10월 14일부터는 크림 및 EQL 등 다양한 채널 발매를 통해 보다 폭넓은 소비자와 접점을 넓혀갈 예정이다.

사진=워즈코퍼레이션

워즈코퍼레이션은 이번 협업을 통해 무신사 MZ 소비자층은 물론, 미즈노 팬덤과 아웃도어·고프코어 유저까지 타깃을 확장해 나간다. 또한 무신사와 자사몰을 중심으로 한 본격적인 매출 전환도 준비하고 있다.

㈜워즈코퍼레이션 관계자는 “이번 피뎁트 X 미즈노 협업은 단순한 스포츠웨어가 아닌 힙한 감도의 라이프스타일 웨어로 확장한 사례”라며 “앞으로도 글로벌 스포츠 브랜드와의 협업을 통해 피뎁트만의 ‘뉴힙’ 정체성을 강화해 나가겠다”고 전했다.

황지혜 온라인 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]