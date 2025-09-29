윌슨, 남주혁이 제안하는 25FW 데일리 패딩룩…윌슨 경량 다운 자켓 공개

사진=윌슨(Wilson)

글로벌 스포츠 브랜드 윌슨(Wilson)이 2025 F/W 시즌 핵심 아이템으로 경량 다운을 선보이며 앰배서더 남주혁과 함께한 화보를 공개했다고 29일 밝혔다.

이번 신제품은 가을부터 겨울까지 일상에서 가볍고 세련되게 착용할 수 있도록 기능성과 디자인을 동시에 갖춘 것이 특징이다.

남주혁이 화보에서 착용한 ‘에어플로우 다운 자켓’은 필파워 700의 프리미엄 다운 충전재를 사용해 가볍지만 뛰어난 보온성을 제공한다. 은은한 광택의 고밀도 경량 우븐 원단을 적용해 조직감이 촘촘하며 다운 충전재가 밖으로 새어 나오는 현상을 방지해 실용성과 내구성을 한층 강화했다.

사진=윌슨(Wilson)

윌슨 관계자는 “에어플로우 다운 자켓은 가벼운 무게에도 뛰어난 보온성과 고급스러운 외관을 동시에 갖춘 제품”이라며, “남주혁 화보에서 선보인 것처럼 일상은 물론 여행지 어디에서든 세련된 스타일을 완성할 수 있는 윌슨만의 라이프스타일 아이템으로 소비자들에게 다가갈 것”이라고 전했다.

이번 에어플로우 경량 패딩 다운은 윌슨만의 기술력으로 제품의 내구성과 보온력을 높였으며, 일상과 스포츠 활동 등 다양한 상황에서 소비자들의 감성에 맞게 스타일을 연출할 수 있는 매력을 가진 아이템이다.

한편, 남주혁이 착용한 제품을 포함한 25FW 컬렉션은 윌슨 전국 오프라인 매장과 공식 온라인몰에서 만나볼 수 있다.

황지혜 기자

