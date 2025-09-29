보아, 전현무와 ‘취중 라방’ 이후 달라졌다…“논알콜 식당 많아지길”

사진= 보아 SNS

가수 보아가 최근 논알콜 음료에 대한 개인적인 바람을 SNS를 통해 전하며 눈길을 끌었다.

보아는 지난 8일, 자신의 인스타그램 스토리를 통해 “우리나라에도 논알콜 음료를 판매하는 식당이 많아졌으면 좋겠다”라는 글과 함께 손을 모은 이모티콘을 올렸다. 이는 음주를 하지 않거나, 줄이고자 하는 이들을 위한 환경 개선의 필요성을 언급한 것으로 보인다.

사진= 보아 SNS

해당 게시물은 과거 보아의 ‘취중 라이브 방송’ 논란 이후 나온 것이어서 더욱 주목된다.

앞서 지난 4월 보아는 방송인 전현무와 함께 술을 마신 상태로 라이브 방송을 진행했다. 해당 방송에서 두 사람은 팬들과 실시간으로 소통했지만, 음주로 인한 돌발 언행이 이어지며 거센 논란을 불러왔다.

이런 가운데 보아가 논알콜 음료 문화의 확산을 지지하는 발언을 하면서, 음주로 인해 불거진 이미지 타격을 회복하려는 시도 아니냐는 해석도 나온다.

한편, 보아는 지난달 데뷔 25주년을 맞아 정규 11집 ‘크레이지어(Crazier)’를 발매하며 가수로서 활발한 활동을 이어가고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

