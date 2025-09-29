손흥민·이강인, 10월 A매치 2연전 출격… 황희찬 복귀

사진=대한축구협회 제공

손흥민(LAFC)과 이강인(PSG)가 10월 A매치 2연전에 출동한다.

홍명보 한국 축구대표팀 감독은 29일 오후 2시 서울 종로구 축구회관 2층 대회의실에서 10월 홈 A매치 2연전에 소집할 26명의 태극전사를 발표했다.

대표팀은 10월10일 오후 8시 브라질, 14일 오후 8시 파라과이 평가전을 치른다. 두 경기 모두 장소는 서울월드컵경기장에서 열린다. 홍명보호는 지난 9월 미국 원정에서 치른 치른 미국(2-0 승), 멕시코(2-2 무)와의 2연전을 1승1무로 마쳤다. 이번에 그 기세를 잇겠다는 각오다.

최정예가 나선다. ‘캡틴’ 손흥민(LAFC)을 비롯해 오현규(헹크)가 이번에도 출격한다. 지난 9월 2연전에서 소집되지 않았던 황희찬(울버햄튼)도 복귀한다. 또 부상에서 복귀한 베테랑 미드필더 이재성(마인츠)과 중원 사령관 황인범(페예노르트)의 합류 여부도 주목된다. 지난 9월 A매치에서 대표팀 데뷔전을 치렀던 옌스 카스트로프(묀횐글라트바흐)도 2연속 태극마크를 단다.

홍명보호의 10월 A매치 상대는 남미의 강호들이다. 브라질은 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 6위다. 2022년 12월 카타르월드컵 16강전 이후 3년 만에 재대결을 펼친다. 역대 맞대결 전적에서는 한국이 8전 1승 7패로 뒤진다. FIFA 랭킹 37위 파라과이는 북중미월드컵 남미 예선 최종 6위로 본선 진출을 확정했다. 랭킹은 한국보다 낮지만 만만하게 봐서는 안 된다. 역대 전적에서는 2승4무1패로 한국이 근소하게 앞선다.

대표팀은 10월6일 고양종합운동장에 소집돼 담금질에 들어간다.

△10월 A매치 2연전 소집 명단

▲골키퍼= 조현우(울산 HD) 김승규(FC도쿄) 송범근(전북 현대)

▲수비수= 조유민(샤르자) 김민재(바이에른 뮌헨) 이한범(미트윌란) 김주성(산프레체 히로시마) 박진섭(전북 현대) 김지수(카이저슬라우테른) 김문환 이명재(대전하나시티즌) 설영우(츠르베나 즈베즈다) 정상빈(세인트루이스시티) 이태석(포항스틸러스)

▲미드필더= 김진규(전북 현대) 원두재(코르파칸) 황인범(페예노르트) 이재성(마인츠) 엄지성(스완지시티) 이동경(김천 상무) 이강인(PSG) 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)

▲공격수= 손흥민(LAFC) 오현규(헹크) 황희찬(울버햄튼)

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

