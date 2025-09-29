KT, 카미스타와 용품 후원 계약

사진=KT 소닉붐 제공

프로농구 KT는 국내 대표 스포츠 웨어 브랜드 카미스타(KAMISTA)와 1년간 선수 유니폼, 훈련복 등 의류 및 용품 후원 계약을 체결했다고 29일 밝혔다.

KAMISTA는 세련된 디자인과 퍼포먼스에 적합한 국내 대표 고기능성 스포츠웨어 브랜드이다. KT소닉붐은 이번 계약을 통해 KAMISTA로부터 25-26시즌동안 선수단 유니폼, 훈련복, 의류, 가방, 훈련용 캐리어 등 훈련 및 이동에 필요한 제품을 지원받는다. 또한 다가오는 25-26시즌 KAMISTA와 함께 구단 아이덴티티를 극대화한 유니폼 등을 선보일 예정이다.

KT 관계자는 “이번 KAMISTA와의 계약을 통해 고기능성 스포츠웨어를 선수들에게 제공할 수 있어 기쁘며 선수단의 퍼포먼스에 KAMISTA 의류가 큰 도움이 될 것으로 기대된다”고 말했다.

윤현식 카미스타 대표이사는 “KT소닉붐의 경기력 향상에 도움이 되고자 최선을 다할 것이며, 이번 스폰서십을 통해 선수와 팬들 모두에게 KAMISTA라는 브랜드의 진정한 가치를 인정받는 계기가 되길 희망한다”고 전했다.

