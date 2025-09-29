한국에 ‘키엘 붐’ 만든 이선주 사장, LG생활건강 신임 CEO 선임

LG생활건강이 로레알 출신 이선주 사장(사진)을 신임 CEO에 선임했다고 29일 밝혔다.

LG생건은 이날 이사회를 열고 10월 1일자로 이선주 사장을 신임 CEO로 선임했다. 이선주 사장은 글로벌 및 국내 화장품 업계에서 30년간 몸담아왔다. ‘키엘’, ‘입생로랑’, ‘메디힐’, ‘AHC’ 등 다양한 브랜드를 키워낸 마케팅 전문가이자 경영인이다.

로레알 코리아 홍보 및 기업 커뮤니케이션 분야에서 출발해 ‘입생로랑’, ‘키엘’ 브랜드 GM을 맡았다. 한국에서 키엘 브랜드를 미국에 이어 글로벌 매출 2위 국가로 성장시키며 주목을 받았다.

이를 발판으로 키엘 국제사업개발 수석부사장을 역임하면서 키엘을 랑콤에 이어 로레알 럭셔리 부문내 2위 브랜드로 도약시키고 글로벌 매출 두배 성장을 달성하는 등 괄목할 만한 성과를 거뒀다.

이후 엘엔피코스메틱 글로벌전략본부 사장 및 미국법인 지사장으로 근무하며 마스크팩 브랜드인 메디힐의 미국 시장 진출을 진두지휘했다. 유니레버의 자회사인 카버코리아의 대표이사로 부임, AHC 브랜드의 BI(Brand Identity) 정립 및 경쟁력 강화에 기여했다.

LG생활건강측은 이선주 사장 영입 배경에 대해 “글로벌 화장품 기업인 로레알 출신으로 다양한 브랜드 마케팅 및 사업 경험에서 나오는 탁월한 마케팅 감각을 발휘해 생활건강 화장품 사업의 스텝업을 이끌 수 있는 적임자로 판단되어 영입하게 됐다”고 밝혔다.

이정애 사장은 어려운 경영 환경과 소비트렌드의 급변 속에서도 선택과 집중을 통해 브랜드 정비와 글로벌 사업 리밸런싱 중심의 사업구조 고도화를 지속 추진해왔으나, LG생활건강의 새로운 도약을 위해 새 CEO를 중심으로 내년 이후를 준비할 수 있도록 정기인사 이전에 용퇴를 결심했다.

LG생활건강 이사회는 새로운 사령탑을 중심으로 사업전략을 재정비하는 한편, 조직분위기를 쇄신해 현재의 위기상황을 극복하기를 바라는 이정애 사장의 뜻을 존중해 사의를 수용했다. 이선주 사장은 올해 11월 10일 열릴 예정인 임시 주총과 이사회를 통해 대표이사로 선임될 예정이다.

한편, 이선주 신임 CEO는 1970년생으로 이화여대 신문방송학과를 졸업했다. 2002년 로레알 코리아 그룹 커뮤니케이션 이사를, 2006년 로레알 코리아 사업부장 상무를 역임하며 키엘&입생로랑 브랜드를 총괄했다. 2013년에는 로레알 USA/SVP로 국제사업개발을 맡았으며 2016년 로레알 코리아 부사장(컨슈머 및 메디컬 채널 비즈니스 총괄)을 지냈다.

2018년 엘앤피코스메틱 글로벌 전략본부 사장을 거쳐 2021년에는 유니레버 뷰티 & 웰빙 한국 총괄 및 카버코리아 CEO(AHC글로벌)를 역임했다. 최근까지 테라로사 커피 CEO로 경영에 참여해왔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]