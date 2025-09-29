故 전유성 임종 지킨 김신영, 도리 다하고 ‘정오의 희망곡’ 복귀

사진= 김신영 SNS

29일 생방송으로 진행된 MBC FM4U ‘정오의 희망곡 김신영입니다’에서 김신영은 오프닝에서 고마운 사람에 대한 이야기를 꺼냈다.

김신영은 “북극성은 바다의 등대와 같다. 우리 인생에서도 길을 잃었을 때 길잡이가 되어주는 존재가 있다. 그런 사람을 만나는 건 큰 축복”이라며 김광석의 ‘흐린 가을 하늘에 편지를 써’를 선곡했다.”

이날 김신영은 지난 일주일간 방송을 비운 이유를 언급했다. 그는 “갑작스럽게 자리를 비웠지만 이유를 밝히지 못했다. 너무 개인적인 일이었기에 말을 아꼈다”며 “죄송하다는 말을 꼭 전하고 싶었다”고 고백했다.

김신영이 자리를 비운 이유는 스승 전유성의 임종을 지키기 위해서였다. 故 전유성은 기흉으로 건강이 악화돼 전북대병원에서 투병 중 지난 25일 밤 별세했다. 김신영은 병원으로 향해 고인의 마지막을 함께했고, 제작진은 당시 이를 ‘개인 사정’이라 밝힌 바 있다.

김신영은 “생각할 겨를도 없이 바로 내려갔다. 혼자였다면 못했을 일”이라며 “스페셜 DJ를 맡아준 나비에게, 그리고 24병동 간호사분들께도 감사드린다”고 마음을 전했다.

또 그는 “많은 분의 배려 덕분에 도리를 다할 수 있었다. 다시 방송으로 돌아올 수 있게 기다려준 청취자분들께도 감사하다”며 “일주일 뒤엔 다시 신영나이트로 날아다니겠다. 그때까지는 서로를 보듬자”고 말했다.

김신영은 방송 말미에 “교수님은 떠나셨지만, 개그에 대한 철학은 여전히 살아 숨 쉬고 있다”고 전하며 스승에 대한 깊은 존경심을 드러냈다.

故 전유성은 한국 코미디계의 거장이자 수많은 후배 개그맨들의 정신적 지주였다. 그중에서도 김신영은 그의 유머 감각과 철학을 가장 가까이서 이어받은 제자였기에 안타까움을 더했다.

