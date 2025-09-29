40년 추석 선물 명가… 명절, ‘BTS 진 슈퍼참치 선물세트’로 마음 전하세요

동원F&B가 건강과 실속을 담은 ‘2025 추석 선물세트’ 100여 종을 출시했다.

동원F&B는 참치캔 1등 브랜드 ‘동원참치’만으로 구성한 선물세트의 물량을 30% 확대 운영한다고 29일 밝혔다.

이와 관련 한 캔(135g)에 성인 단백질 일일 권장량(55g)의 절반 수준인 25g의 단백질이 들어있는 고단백 ‘라이트 스탠다드’를 비롯해 부재료와 함께 다양한 맛을 구현한 가미참치(고추·야채참치 등), 참기름으로 맛을 내 밥에 바로 먹기 좋은 ‘동원맛참’ 등을 조합한 다양한 참치 선물세트를 선보인다. 또한 참치 부위 중 단 1%뿐인 뱃살만 담은 ‘참치뱃살 명작세트’도 이번 추석부터 판매를 시작한다.

동원참치의 브랜드 모델인 방탄소년단 진과 함께한 ‘BTS 진 슈퍼참치 선물세트’도 준비했다. 방탄소년단 진의 사진을 넣은 참치캔으로 구성한 이 제품은 지난 7월 27일 ‘네이버 쇼핑라이브’에서 사전 판매를 진행할 당시 40초만에 1,000개가 판매되는 등 뜨거운 관심을 모았다.

동원F&B는 이번 추석부터 정식 판매를 시작하며, 향후 고추참치 등을 조합한 다양한 방탄소년단 진 에디션 선물세트를 글로벌 소비자들에게 선보일 예정이다.

가성비 높은 선물을 찾는 소비자들을 위해 실속형 종합선물세트도 30% 이상 물량을 확대했다. 동원참치, 리챔 등 스테디셀러 품목에 참치액, 요리유, 소금 등 활용도 높은 각종 조미료를 함께 구성한 종합선물세트를 3만 원대의 합리적인 가격대로 선보였다. 대표 제품으로는 동원참치 라이트스탠다드, 참치액, 참기름, 건강요리유로 구성된 ‘동원프리미엄 60호’가 있다.

제주도와 손을 잡고 준비한 ‘양반 제주 톳김 세트’도 첫 선을 보인다. 동원F&B는 지난 1월 제주도와 ‘제주 수산물 강화를 위한 MOU’를 체결했다. ‘양반 제주 톳김 세트’는 양 기관이 맺은 업무 협약의 결실이다. 이는 제주도의 해녀가 직접 채취한 제주산 톳을 활용해 만들었다. 동원F&B는 양반 제주 톳김 세트와 함께 ‘양반 곱창돌김 세트’, ‘양반돌김 세트’ 등 원초 감별 명장의 노하우가 담긴 프리미엄 김 선물세트를 운영한다.

브랜드 콜라보 제품도 마련했다. B2B 종합식품 계열사 동원홈푸드의 저당·저칼로리 소스 전문 브랜드 ‘비비드키친’과 손을 잡고 ‘비비드키친 스페셜 3호’를 출시했다. 비비드키친의 대표 제품 ‘저칼로리 스윗칠리·치킨양념 소스’와 함께 동원F&B의 동원참치 라이트스탠다드, 리챔 오리지널 등으로 구성했다.

지속가능한 소재로 만든 친환경 선물세트도 지속 운영한다. 100% 종이로 만든 올페이퍼 패키지(All Paper Package) 선물세트가 대표적이며, 멸균팩을 재활용해 만든 상자와 폐플라스틱을 재활용한 직물 가방을 조합한 ‘올-리사이클드 패키지(All-Recycled Package)도 첫 선을 보인다.

동원F&B가 운영하는 식품 전문 온라인몰 ‘동원몰’은 추석을 맞아 오는 10월 2일까지 ‘동원 선물세트’ 100여 종을 할인 판매하는 프로모션을 진행한다. 동원몰은 결제 금액에 따라 최대 30만 원의 백화점 상품권을 지급하며, 월, 수, 금요일 오전 10시마다 새로운 상품을 특가로 판매하는 ‘오늘의 특가’ 행사도 운영한다.

동원F&B 관계자는 “변화하는 소비 환경에 맞춰 제품 구성, 포장 등을 새롭게 한 선물세트를 풍성하게 마련했다”며 “40년 이상 명절 선물세트 트렌드를 이끌어 온 대표 브랜드로서 앞으로도 소비자의 니즈를 반영한 다채로운 선물세트를 선보일 것”이라고 말했다.

한편, 동원은 40년 이상 명절 선물세트 트렌드를 선도하고 있다. 1982년 국내 최초로 참치 통조림을 출시한 동원F&B(당시 동원산업)는 2년 후인 1984년 추석에 동원 선물세트를 처음 선보였다.

당시 우리나라 연간 국민소득이 약 2000달러였던 것에 비추어 볼 때, 한 캔에 약 1000원이었던 참치캔은 고급 식품이었다. 고가의 선물세트에 속했던 동원참치 선물세트는 출시 첫 명절에 30만 세트가 판매되며 히트 조짐을 보였다.

동원F&B 관계자는 “동원 선물세트는 시대의 흐름에 발맞춰 다양한 구성, 가격대의 선물세트를 선보이며 소비자들의 많은 사랑을 받았다”며 “2006년에 누적 판매 1억 세트를 초과했고, 2024년에는 2억 5000만 세트 판매를 돌파했다. 최근 들어서는 연간 1000만 세트 이상 판매되고 있다”고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]