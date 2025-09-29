백혈병 고백 ‘솔로지옥’ 차현승, 투병 일상 공개…“강하고 따뜻한 모습으로 돌아오겠다”

사진= 차현승 유튜브 채널 화면 캡처

배우 차현승이 최근 백혈병 투병 사실을 직접 공개하며 팬들에게 근황을 전했다.

27일 차현승은 자신의 유튜브 채널에 ‘백혈병으로 잠시 쉬어갑니다’라는 제목의 영상을 올려 투병 과정을 상세히 소개했다. 그는 입원 첫날 여러 검사를 받고 백혈병 진단을 받았으며, 항암 치료로 인해 불임 위험이 있어 정자 보관을 했다고 밝혔다.

영상에는 무균실에서의 생활과 초기 치료 과정도 담겼다. 차현승은 “영화 ‘괴물’ 속 무균실과 비슷한 공간”이라며 치료 환경을 설명했고, 혈압 상승과 산소호흡기 착용 등 힘든 순간도 솔직하게 털어놓았다. 치료 5일 차에는 직접 머리와 수염을 밀며 투병기를 기록했다.

그는 건강 검진의 중요성도 강조하며 “몸 상태가 안 좋아 검사를 받았는데 갑작스러운 큰 병원 이송 통보에 놀랐다”고 전했다.

차현승은 “앞으로의 길이 길겠지만, 다시 무대와 카메라 앞에 서는 날을 간절히 기다린다”며 “응원해주시는 모든 분께 감사드리고, 더 강하고 따뜻한 모습으로 돌아오겠다”고 밝혔다.

한편, 차현승은 6월 초 백혈병 진단을 받았다. 그의 투병 소식에 선미, 박규리, 강지영, 최강창민 등 동료 연예인들이 응원의 메시지를 전했다.

차현승은 선미의 첫 솔로곡 ‘24시간이 모자라’ 댄서로 주목받았으며, 넷플릭스 ‘솔로지옥’ 출연으로 인지도를 높였다. 최근에는 웹드라마 ‘해야만 하는 쉐어하우스’와 ‘단죄’ 등에 출연하며 배우로서 입지를 다지고 있다.

