컨디션 회복 걱정 마세요… SK, ‘힐링 비트’ 선수 멘탈 관리 솔루션 적용

프로농구 SK는 2025∼2026 LG전자 프로농구 개막을 맞아 인공지능(AI) 스타트업인 스트레스솔루션의 ‘힐링비트(Healing Beats)’를 선수단에 적용해 선수들의 멘탈 관리와 수면 회복을 지원한다.

SK 선수단을 위한 전용 힐링비트(Healing Beats)가 제공될 예정이다. 선수 개인별 심박변이도(Heart Rate Variability)와 스트레스를 분석, 이를 장거리 이동이나 수면 시 선수들에게 사운드 웨이브를 제공해 선수들의 컨디션 회복을 지원한다는 설명이다. 스트레스솔루션은 앞서 SK텔레콤이 후원하는 KLPGA(한국여자프로골프) 김재희 프로에게 힐링비트(Healing Beats)를 제공 중에 있다.

스트레스솔루션은 SK텔레콤의 스타트업 성장지원 및 사업협력을 통한 AI 신사업 발굴활동의 일환으로 선정된 회사다. SK텔레콤에서 진행하는 ESG Korea 24 프로그램, 세계최대 이동 통신 전시회인 MWC 25 4YFN(4 years From Now) 전시참여 및 창업 도약 패키지 2025에 선발된 바 있는 AI 스타트업이다.

