이대원, 오브리 카라안과 ‘욕심쟁이’로 필리핀 접수…자작곡도 ‘터졌네’

가수 이대원이 현지 팬들의 뜨거운 관심 속에 필리핀 프로모션을 성황리에 끝마쳤다.

이대원은 지난 5일 필리핀 인기 가수 오브리 카라안과 글로벌 듀엣곡 ‘욕심쟁이(Selfish Guy)’을 발표했다, 이어서 필리핀으로 떠난 그는 약 3주간의 현지 프로모션 활동을 성황리에 마무리했다.

이들은 TV5 ‘Gud Morning Kapatid’, ABS-CBN ‘It’s Showtime!’, TV5 ‘EAT Bulaga’ 등 필리핀 주요 방송 및 라디오 프로그램에 출연하며 적극적인 신곡 홍보에 나섰다. 또한 마닐라, 세부, 일로일로 지역의 쇼핑몰과 캠퍼스 투어를 진행하며 현지 팬들과 적극적으로 소통했다.

특히 ‘욕심쟁이(Selfish Guy)’는 글로벌 음원 차트에서도 의미 있는 성과를 거뒀다. 발매 직후 아이튠즈 필리핀 톱 100 차트에서 4위에 오르는 등 글로벌 영향력을 입증했다.

‘욕심쟁이(Selfish Guy)’는 지난 2023년 이대원이 직접 작사, 작곡해 선보인 그의 대표곡이다. 신곡은 듀엣 버전으로 재편곡돼, 남녀의 시선을 담아냈다. 원곡보다 더욱 짙은 이별의 아픔과 후회를 그려내어 새롭게 재탄생했다. 특히, 한국어-영어, 한국어-따갈로그어 두 가지 버전으로 발매되어, 글로벌 리스너들에게 색다른 매력을 선사했다.

그룹 오프로드 멤버로 가요계에 데뷔한 이대원은 '미스터트롯 시즌1' 출연으로 인지도를 얻었다. 또한, ‘엔젤스 파이팅 챔피언십(Angel's Fighting Championship)’에서 8전 8승 무패 기록으로 챔피언 타이틀을 보유하는 등 종합격투기(MMA) 선수로서도 두각을 나타냈다.

필리핀 인기 아티스트 오브리 카라안은 음악과 연기 모두에서 활발히 활동하는 멀티 엔터테이너이다. 곡 ‘하우 유 필(How You Feel)’은 필리핀 스포티파이 차트에 이름을 올렸으며, 비바 원 시리즈 ‘애비뉴 오브 더 다이아몬드(Avenues of the Diamond)’에서 주연 사만다 베라 역으로 사랑을 받았다.

