배우 김보라, 악뮤 이수현과 우정 여행…산티아고 순례길서 생일 맞아

배우 김보라가 악뮤 이수현과 함께 스페인 산티아고 순례길을 완주하며 특별한 시간을 보냈다.

28일 김보라는 자신의 인스타그램에 “오늘은 순례길 마지막 날”이라는 글과 함께 영상을 공개했다. 영상 속에는 수염 필터를 쓴 김보라가 등장하며, “산티아고까지 얼마 남지 않아 친구들과 카페에서 쉬고 있다”고 근황을 전했다.

특히 이날이 자신의 생일임을 밝히며 “전혀 계획하지 않은 여행에서 뜻밖에 생일을 맞았다”고 감회를 전했다. 김보라는 “생일 축하해 주셔서 감사하다”며 “구름처럼 바람처럼 잔잔한 파도처럼 편안한 하루가 되길 바란다”고 팬들에게 인사했다. 또한 이수현의 인스타그램 계정을 태그하며 두 사람의 친분을 알렸다.

김보라는 “다음에는 더 길게 걸어봐야지”라고 후기를 전하며 “경험시켜준 수현이에게 영광을”이라고 덧붙였다.

한편 김보라는 최근 SBS 금토드라마 ‘사마귀: 살인자의 외출’에서 정연 역을 맡아 활약하며 작품을 마쳤다. 김보라는 영화 괴기맨숀을 통해 인연을 맺은 조바른 감독과 3년의 열애 끝에 지난해 6월 결혼했다. 하지만 김보라는 지난달 결혼 11개월 만에 이혼 소식을 전했다.

