‘이혼 후 동거’ 윤민수 “결혼식 축가 부를 자격 없다 생각” 솔직 고백[TV핫스팟]

가수 윤민수가 SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’에 출연해 결혼식 축가와 관련한 솔직한 심경을 밝혔다.

28일 방송된 프로그램에서 윤민수는 다이어트를 위해 운동기구를 사용해보려 했지만 금세 포기하는 모습을 보여 웃음을 자아냈다. 이후 식사를 준비하던 중 참기름을 찾으며 전 부인에게 “참기름 어디 있냐”고 질문하기도.

또한 윤민수는 한강에서 SG워너비 김용준과 만나 대화를 나눴다. 김용준은 윤민수에게 “형수님과 함께 살고 있냐”고 묻자 윤민수는 “맞다. 곧 이사를 갈 예정”이라고 답했다.

과거 김용준이 윤민수의 결혼식에서 축가를 불렀다는 이야기가 나오자, 윤민수는 “이제는 어디 가서 축가를 부를 자격이 없다고 생각한다”고 솔직하게 털어놨다. 이에 김용준은 “축가를 많이 불렀지만 이혼한 경우도 있는데, 가장 아름답게 헤어진 사례가 아닌가 싶다”고 위로했고, 윤민수는 “제일 아름답게 했지”라며 웃음을 지어 보였다.

한편 윤민수는 2006년 결혼해 아들 윤후를 두었으나 지난해 이혼 소식을 전했다. 이후에도 전 부인과 함께 거주하는 근황이 공개돼 화제가 된 바 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

