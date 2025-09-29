네츄럴코어, 유기견 돕는 ‘리홈 플리마켓’ 동참

지난 27일 동탄 타임테라스에서 열린 리홈 플리마켓. 네츄럴코어 제공

토종 펫푸드 기업 네츄럴코어가 유기견을 돕는 플리마켓 ‘리홈 마켓 인 타임테라스’에 참여했다고 29일 밝혔다.

반려견교육센터 도그어스플래닛이 주최한 이번 행사는 유기동물과 구조동물을 위한 플리마켓, 체험, 문화가 어우러진 펫페어로, 수익금은 유기견 구조 및 구조견의 치료비와 수술비로 활용된다. 유기동물에 대한 인식 개선과 입양 활성화를 목적으로 지난 27일 개막했으며 앞으로 6개월 동안 매달 마지막주 토요일 경기 화성시의 동탄 타임테라스에서 펼쳐진다.

약 20개 반려동물 관련 업체 및 브랜드가 참여한 가운데 네츄럴코어는 기부 제품 판매에 더해 사은품 증정, 인스타그램 이벤트 같은 행사를 마련했다. ‘센시티브케어’ 라인 강아지 사료 샘플 2종, ‘쁘띠키친’ ‘심플리’ 라인 강아지 간식, 인기 고양이 사료 샘플 등 강아지·고양이 인기 제품과 휴대용 탈취제 ‘네츄럴클린’, 배변패드를 선물했다.

센시티브케어 라인은 식이성 알러지 케어가 필요한 반려동물을 위해 3000Da(달톤) 이하로 가수분해한 밀웜, 물메기 레시피와 거위, 칠면조, 청어, 연어, 식물성 단백질 같은 특수 단백질을 주원료로 사용한 것이 특징이다. 달톤은 단백질의 분자량 단위로 보통 이 수치가 1만 달톤 이하인 경우 알러지 발생 가능성을 최소화할 수 있다. 특히 ‘센시티브케어 베지’는 95% 이상의 유기농 식물성 재료로 만들어졌으며, 과다한 육류 섭취로 인해 체내에 쌓인 독소 배출과 면역력 향상에 도움을 준다.

네츄럴 클린은 흡착·침투 방식으로 냄새 원인 물질의 분자 구조를 변화시켜 근본적으로 냄새를 제거하는 휴대용 위생 관리 제품이다. 얼룩이 남지 않아 어디서든 간편히 사용할 수 있으며, 무독성 원료를 사용해 피부 자극 없이 안전하다. 최근 한국소비자원이 진행한 반려동물 활동공간 탈취제 제품 검사에서 시중 판매 제품 중 우수 제품으로 선정되었다.

송주미 네츄럴코어 이사는 “소비가 기부로 연결되고, 동물 보호에 힘을 보탤 수 있는 행사를 함께하며 큰 보람을 느꼈다”며 “앞으로도 반려동물 입양 문화 확산과 건강한 반려문화 정착을 위해 다양한 활동을 펼치겠다”고 말했다.

