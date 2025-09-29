국가유산청, 쿠키런과 자연유산 테마지도 ‘명승편’ 배포

자연유산 테마지도 기차여행 명승 편. 국가유산청 제공

국가유산청은 한국철도공사, 데브시스터즈와 협력해 제작한 ‘자연유산 테마지도(기차여행 명승 편)’를 오는 30일부터 서울역 등 전국의 10개 기차역에서 배포한다고 29일 밝혔다.

이번 자연유산 테마지도는 국가유산청과 데브시스터즈가 지난해부터 자연유산 홍보 협력을 위해 추진 중인 ‘쿠키런과 함께하는 자연유산 원정대 캠페인’의 일환이다. 세계적으로 큰 사랑을 받고 있는 데브시스터즈의 ‘쿠키런’ 캐릭터를 활용해 국민들이 자연유산을 보다 쉽고 친근하게 느낄 수 있도록 기획됐다.

첫 번째로 기차여행의 매력과 자연유산의 가치를 결합한 명승 편을 선보이며, 우리나라 철도 교통의 중심지인 구 서울역사의 개관 100주년을 맞이하는 9월30일부터 전국 10개 지역의 기차역에 각 지역의 대표적인 명승과 상세 정보를 담은 자연유산 테마지도를 비치한다.

배포되는 기차역은 서울역(서울 백악산 일원)·강릉역(강릉 경포대와 경포호)·영월역(영월 한반도 지형)·홍성역(태안 안면도 꽃지 할미 할아비 바위)·여수엑스포역(여수 금오산 향일암 일원)·남원역(광한루원)·군산역(군산 선유도 망주봉)·부산역(부산 오륙도)·문경역(문경새재)·포항역(포항 보경사 내연산 폭포) 등이다.



국가유산청은 이번 협업을 통해 기차를 이용하는 여행객에게 기차여행의 매력과 자연유산의 아름다움을 동시에 즐길 수 있는 기회를 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

국가유산청 관계자는 “자연유산 테마지도를 통해 지역관광 활성화와 균형발전에도 기여할 수 있기를 바라며, 앞으로도 국민이 다양한 방식으로 자연유산에 접근할 수 있도록 적극행정을 지속해 나갈 것”이라고 전했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

