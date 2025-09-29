BTS 정국, 수준급 요리실력 공개…트러플 파스타 완벽 조리

사진= 위버스 라이브 캡처

그룹 방탄소년단의 정국이 팬들과 함께하는 라이브 방송에서 요리하는 모습과 먹방을 공개해 눈길을 끌었다.

28일 정국은 위버스 라이브를 통해 ‘배가 고파서’라는 제목으로 방송을 진행하며 아침 식사 준비 과정을 팬들에게 보여줬다.

사진= 위버스 라이브 캡처

이날 정국은 메뉴로 트러플 크림 파스타를 선택했다. 능숙한 칼질로 양파와 버섯을 깔끔하게 손질한 뒤, 팬들이 감탄할 만큼 수준 높은 요리 솜씨를 뽐냈다. 정국은 프라이팬에 손질한 재료를 볶고, 면수와 버터, 우유, 트러플오일을 넣어 면과 함께 볶아 치즈를 듬뿍 갈아 올렸다.

완성된 파스타는 레스토랑에서 판매하는 것 못지않은 비주얼을 자랑했고, 정국은 “최근 레스토랑에서 먹었던 트러플 파스타와 비슷한 맛을 내려고 노력했다”며 만족감을 드러냈다.

파스타를 맛본 후에는 디저트로 토스트를 직접 만들었다. 정국은 한 손으로 계란을 깨는 모습과 스크램블 에그를 만드는 과정을 선보였다. 토스트에는 버터와 딸기잼을 듬뿍 바르고, 완성된 디저트를 맛있게 먹으며 “아는 맛 중 가장 무서운 맛”이라고 표현하기도 했다.

요리하는 중간중간 정국은 “최근 살을 빼기 위해 탄산음료와 커피를 끊고 있다”며 체중 관리 근황을 공유했다. 이어 저녁에 한강에서 러닝을 할 예정이라며 건강한 일상을 전하기도 했다.

한편, 정국이 속한 방탄소년단은 내년 봄 완전체 컴백을 목표로 준비 중이다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

