전여빈, 절호의 기회 찾아왔다…‘착한 여자 부세미’ 첫 방송 D-DAY

전여빈의 인생을 바꿔줄 수 있는 절호의 기회가 찾아온다.

오늘(29일) 밤 10시 첫 공개되는 지니 TV 오리지널 ‘착한 여자 부세미’(연출 박유영/ 극본 현규리/ 기획 KT스튜디오지니/ 제작 크로스픽쳐스, 트리스튜디오) 1회에서는 김영란(전여빈 분)이 밑바닥에서 벗어나기 위해 폭풍 같은 자기 PR로 면접장을 뒤집어놓는다.

김영란은 경호원 일을 비롯해 돈이 되는 일이라면 어디든 뛰어들며 아등바등하지만 나아질 기미가 보이지 않는 현실을 살고 있다. 돈만이 자신의 인생을 바꿔줄 유일한 수단이라고 믿으며 하루하루를 버티던 중 중대한 찬스가 주어진다. 가성그룹 회장의 경호원을 뽑는 면접에 응시하게 되는 것.

공개된 사진 속 김영란은 낡았지만 깔끔한 옷차림을 한 채 긴장이 역력한 표정으로 면접을 기다리고 있다. 인생이 뜻대로 풀리지 않는 그녀에게 가성그룹 회장의 경호원은 누구보다도 절실하고 쟁취하고 싶은 자리이기 때문.

면접장에서 김영란을 지켜보고 있는 사람은 가성호(문성근 분) 회장의 개인 변호사 이돈(서현우 분)으로, 마치 김영란을 꿰뚫을 듯 날카롭게 눈을 빛내고 있다. 이돈의 기세에 김영란은 다소 경직되는 듯했으나 이내 재빠른 행동력과 판단력으로 모두의 시선을 강탈할 예정이다.

그러나 면접관이 깐깐하고 냉철한 이돈이기에 면접 결과는 누구도 예측할 수 없는 상황. 과연 김영란은 면접에서 합격할 수 있을지, 이번 기회를 계기로 지옥 같은 삶을 털어내고 무사히 새 출발선에 설 수 있을지 궁금증을 더한다.

산전수전 다 겪은 전여빈의 흙수저 탈출기를 확인할 수 있는 지니 TV 오리지널 ‘착한 여자 부세미’는 오늘(29일) 밤 10시 채널 ENA에서 1회가 방송된다. 본방 직후 KT 지니 TV에서 무료 VOD로 독점 공개되며, OTT는 티빙에서 공개된다.

