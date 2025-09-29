신의진, J-팝 모던록 신곡 ‘나만 생각해줘’ 29일 공개

밝고 경쾌한 음악으로 자신만의 음악적 색채를 가꿔 온 신의진이 새 싱글로 돌아왔다.

29일 공개되는 일곱 번째 싱글 ‘나만 생각해줘’는 J-POP 스타일의 모던 록으로 수줍게 고백하는 소녀의 마음을 격정적인 편곡을 통해 신의진의 밝고 청량한 목소리에 담았다.

소속사 채널에서 공개된 신곡 콘셉트 이미지에서도 신의진은 그간 활동을 통해 보여준 발랄하고 청량한 느낌의 비주얼을 보여주었다. 마치 한 편의 애니메이션을 보는 듯한 음악 스타일이 신의진의 모습에서 그대로 드러나며, 티저에서도 팬들의 호응을 이끌었다.

‘나만 생각해줘 넌 내 거야 / 심장이 뛰어 내 마음을 가져가 / 우리만의 세상이 시작될 거야

너와 함께 달려가고 싶어‘라고 반복되는 노랫말과 멜로디가 활기찬 에너지를 전하는 신의진의 목소리를 통해 가을 시즌에 맞는 청량감을 선사한다.

2021년 KBS2 ‘우리가 사랑한 그 노래, 새가수’에 출연하며 방송 첫 무대를 가진 신의진은 2023년 6월 ‘You're My Star’를 발표하며 공식 데뷔했다. 이후 ‘별이 쏟아지는 미라클’과 일본어 버전 ‘Miracle’ 발표와 함께 ‘소녀, 빛을 달리다’ 일본 버전 ‘少女、光を駆ける’(쇼죠, 히카리오 카케루) 등의 곡 활동을 통해 일본에서도 팬 층이 형성됐다.

지난 4월 발표한 ‘이별찬가’로 음악 방송에 출연해 경쾌한 J-Rock 밴드 무대를 선보여 자신만의 독보적인 음악적 매력을 선보여 호응을 이끌었다.

