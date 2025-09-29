이나영, 세월 잊은 미모…“원빈이 반할 만 했네”

배우 이나영의 근황이 소속사를 통해 전해졌다.
소속사 이든나인은 27일 공식 인스타그램을 통해 “#미스지컬렉션 #지춘희선생님 #비하인드컷”이라는 해시태그와 함께 여러 장의 사진을 업로드했다.
공개된 사진 속 이나영은 디자이너 지춘희와 함께 무대 뒤에서 다정한 모습을 연출하고 있다. 화려한 플라워 패턴을 배경으로 블랙 수트를 입은 이나영은 단정하면서도 청순한 매력을 뽐냈으며, 특유의 소녀 같은 분위기가 눈에 띄었다.
특히 지춘희 디자이너와 얼굴을 맞대고 밝게 웃고 있는 모습은 오랜만에 공개된 모습임에도 변함없는 미모를 드러내며 팬들의 감탄을 자아냈다.
이를 본 팬들은 “역시 원빈이 반할 만하다”, “데뷔 초와 다를 게 없다”, “여전히 청순 그 자체”라는 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.
한편, 이나영은 2015년 배우 원빈과 결혼했으며 두 사람은 슬하에 아들 한 명을 두고 있다.
한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com
