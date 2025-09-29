임영웅, 9월 스타 브랜드평판 1위…손흥민 앞서며 정점

가수 임영웅. 물고기뮤직 제공

가수 임영웅이 9월 스타 브랜드평판에서 가장 높은 순위를 차지했다.

한국기업평판연구소는 9월 빅데이터 분석 결과 가수 임영웅이 브랜드평판 1위를 기록했다고 29일 밝혔다. 축구선수 손흥민과 방탄소년단이 그 뒤를 이었다.

한국기업평판연구소는 지난달 29일부터 이날까지 측정한 스타 브랜드 빅데이터 2억7411만7319개를 소비자 행동분석을 통해 스타 브랜드에 대한 참여지수, 미디어지수, 소통지수, 커뮤니티지수를 분석했다.

그 결과 9월 스타 브랜드평판 30위 순위는 임영웅, 손흥민, 방탄소년단, 김종국, 블랙핑크, 유재석, 아이브, 이채민, 이병헌, 트와이스, 스트레이 키즈, 박지현, 김용빈, 이정후, 변우석, 마동석, 류현진, 박진영, 세븐틴, 페이커, 이대호, 데이식스, 레드벨벳, 차은우, 빅뱅, 김하성, 김종민, 강호동, 이정재, 이영애 순이었다.

임영웅 브랜드는 참여지수 151만6012, 미디어지수 316만2600, 소통지수 321만8640, 커뮤니티지수 323만8648이 되면서 브랜드평판지수 1113만5899로 분석됐다. 지난 8월 브랜드평판지수 775만3405와 비교해보면 43.63% 상승했다.

2위 손흥민 브랜드는 참여지수 149만5012, 미디어지수 292만3703, 소통지수 281만5231, 커뮤니티지수 304만2083이 되면서 브랜드평판지수 1027만6030으로 조사됐다. 지난 8월 브랜드평판지수 1555만3318과 비교해보면 33.93% 하락했다.​

3위 방탄소년단 브랜드는 참여지수 20만5158, 미디어지수 228만5724, 소통지수 367만4019, 커뮤니티지수 320만5533이 되면서 브랜드평판지수 937만0434로 나타났다. 지난 8월 브랜드평판지수 1029만2560과 비교해보면 8.96% 감소했다.

구창환 한국기업평판연구소장은 “임영웅 브랜드는 음원, 예능, 콘서트에서 압도적 활약을 보여주고 있다. 손흥민 브랜드는 미국 LA FC에서 새로운 기록을 만들어가면서 2위를 기록했다. 3위를 기록한 방탄소년단 브랜드는 완전체 기대감과 활발한 개인활동을 이어가고 있다”고 분석했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]