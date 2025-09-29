은지원, 재혼 앞두고 소신 발언…“상견례 없어져야, 결혼은 부모님 위한 것 아냐”

사진= MBN ‘돌싱글즈7’ 방송 화면 캡처

MBN 예능 프로그램 ‘돌싱글즈7’이 28일 방송을 통해 성우·지우 커플의 동거 이틀 차 일상을 공개했다. 이날 방송에서는 결혼을 앞둔 이들의 현실적인 대화와 연예인 패널들의 다양한 반응이 눈길을 끌었다.

이날 성우와 지우는 야식을 함께하며 결혼 체크리스트에 대해 진지하게 의견을 나눴다. 두 사람은 갈등이 생겼을 때 “싸운 원인보다는 해결 과정이 더 중요하다”며 서로 비슷한 가치관을 공유했다. 또 치약을 짜는 습관에 대해서도 “그냥 막 짠다”고 털어놓아, 생활 속 소소한 면에서도 잘 맞는 모습을 보여줬다.

이에 대해 이혜영과 이지혜는 “부부싸움은 보통 그런 사소한 일에서 시작된다”며 공감했지만, 은지원은 “그럼 치약 하나 더 사면 되잖아?”라고 반응했다.

이날의 또 다른 주제는 ‘휴대전화 비밀번호 공유 가능 여부’였다. 성우는 “숨길 게 없다”며 공개에 긍정적인 태도를 보인 반면, 지우는 “나는 집 비밀번호랑 OTT 비밀번호만 공유할 수 있다”고 선을 그었다. 이에 은지원은 “그럼 그건 비밀번호가 아니라 그냥 번호인 거지”라며 농담 섞인 반응을 보였다.

패널 유세윤은 “썸이나 연애 초기에 오히려 더 상대 비밀번호가 궁금해진다. 뭐든지 판도라의 상자처럼 느껴진다”고 말해 웃음을 자아냈다.

또한 지우가 성우의 어머니를 만나기 전 긴장하는 모습을 보이자, 은지원은 “이제 그런 자리는 없어져야 한다고 생각한다. 부모님 마음에 안 든다고 해서 어떻게 할 거냐. 결혼은 부모님이 아니라 본인을 위한 것”이라며 소신 발언을 던졌다.

한편, 은지원은 오는 10월 9세 연하의 스타일리스트와 재혼을 앞두고 있다.

