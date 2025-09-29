‘20대 팀리거’ 박정현 조예은 N.응우옌, LPBA PPQ라운드 가볍게 통과

박정현. 사진=PBA 제공

박정현(하림) 조예은(SK렌터카) 응우옌호앙옌니(베트남·에스와이) 등 팀리거들이 LPBA PPQ(1차예선) 라운드를 무난히 통과했다.

28일 경기도 고양시 ‘고양 킨텍스 PBA 스타디움’에서 열린 프로당구 2025-26시즌 5차투어 ‘크라운해태 PBA-LPBA 챔피언십 한가위’ LPBA PPQ라운드가 종료됐다. 그 결과 박정현은 정수현을 상대로 25:6(24이닝)으로 꺾었다. 조예은은 한은세를 24:9(28이닝)로, N.응우옌은 이정연을 22:8(32이닝)로 제압했다.

최근 팀리그에서 좋은 성적을 내고 있는 박정현은 이날 정수현을 상대로 완승을 거뒀다. 7:4로 앞서가던 박정현은 10이닝부터 3-1-3 연속 득점으로 14:4(12이닝)로 격차를 벌렸다. 리드를 이어가던 박정현은 16:5로 크게 앞서던 20이닝부터 1-2-2-3-1 연속 득점으로 25:6(24이닝)을 만들며 경기를 마무리했다.

조예은은 한은세를 상대로 5:4로 앞서던 8이닝부터 1-1-1-3-3 연속 득점으로 14:4(12이닝)로 앞서나갔다. 이후 꾸준히 득점을 더하며 24:9(28이닝)로 승리, 3개 대회 만에 PQ(2차예선) 라운드 진출에 성공했다. N.응우옌은 이정연을 상대로 22:8(32이닝)로 승리를 거뒀다.

이날 김보름은 이효제를 상대로 하이런 8점을 앞세워 25:6(18이닝)으로 완승을 거뒀다. 김보름은 이날 애버리지 1.389를 기록, LPBA PPQ라운드에서 전체 1위에 올랐다. 강유진은 박정민을 상대로 25:6(20이닝) 완승을 거뒀고, 김도경도 애버리지 1.190을 올리며 박효신을 25:17(21이닝)로 따돌렸다.

반면 용현지(웰컴저축은행)는 최지영2를 상대로 20:20(25이닝)로 동률을 기록했지만 하이런에서 3:5로 밀려 탈락했다. LPBA 점수제에서는 점수가 동률일 시, 하이런이 더 높은 선수가 승리한다.

대회 2일차인 29일에는 오전 11시부터 LPBA PQ라운드가 진행되며, 오후 4시25분부터는 LPBA 64강전이 이어진다. LPBA 64강에는 ‘당구여제’ 김가영(하나카드) ‘캄보디아 특급’ 스롱 피아비(우리금융캐피탈) 김민아(NH농협카드) 임정숙(크라운해태) 차유람(휴온스) 등 시드를 받은 LPBA 강호들이 총출동한다.

‘크라운해태 PBA-LPBA 챔피언십 한가위’는 30일 오후 12시30분부터 개막식을 시작으로 PBA 128강, LPBA 32강 등 본격적인 대회에 돌입한다. 이어 10월5일 밤 10시에는 LPBA 결승에 이어, 6일 밤 9시 PBA 결승으로 대회의 막을 내린다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]