이동건, 완치 불가 희귀병 ‘강직성 척추염’ 판정…“평생 관리해야”[TV핫스팟]

사진= SBS '미운 우리 새끼' 방송 화면 캡처

배우 이동건이 희귀 난치성 질환인 ‘강직성 척추염’ 진단을 받았다는 소식이 전해졌다.

28일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에서는 이동건의 건강 이상이 공개됐다. 그는 눈의 충혈과 극심한 통증으로 병원을 찾았고, 방송 화면에선 붉게 충혈된 눈으로 등장해 안타까움을 자아냈다.

사진= SBS ‘미운 우리 새끼’ 방송 화면 캡처

진료 과정에서 이동건은 “심하지 않을 땐 초점이 흐릿한 정도지만, 심할 땐 충혈이 심하고 빛에 극도로 예민해진다. 왼쪽 눈을 감으면 시력저하가 크게 느껴진다”며 지난 1년간 약물 치료를 이어왔다고 털어놨다.

의사는 이동건의 증상을 ‘포도막염’으로 설명하며 “자주 반복되는 점을 고려하면 강직성 척추염일 가능성이 있다”고 전했다. 이동건은 10여 년 전에도 “송곳으로 승모근을 찌르는 듯한 통증”을 겪어 병원을 찾았으나, 당시에는 목 디스크로 오진된 경험이 있었다고 회상했다.

사진= SBS ‘미운 우리 새끼’ 방송 화면 캡처

이어 공개된 검사 결과에서 의사는 “대한민국 인구 1%만 걸리는 희귀 난치성 질환, 강직성 척추염으로 보인다”고 최종 진단했다. 완치가 불가능한 만큼 평생 관리가 필요하다는 설명에, 스튜디오에서 이를 지켜보던 이동건의 어머니는 “내가 대신 앓고 싶다”며 눈물을 보였다.

의료진은 “증상이 나아졌다고 방심하면 안 된다”며 술·담배·밀가루·설탕을 피하고, 염증 완화에 도움이 되는 비타민C를 꾸준히 섭취해야 한다고 강조했다.

