‘왜 돌아왔냐’ 소리 들었던 성유진, 손목 부상 극복하고 KLPGA 투어 메이저대회 품었다

성유진이 2025시즌 마지막 KLPGA 투어 메이저대회 하이트진로 챔피언십에서 우승을 차지한 뒤 대회 시그니처 세리머니, 트로피에 맥주을 담아 마시고 있다. KLPGT 제공

성유진이 2025시즌 마지막 KLPGA 투어 메이저대회 하이트진로 챔피언십에서 우승을 차지한 뒤 트로피에 입을 마추고 있다. KLPGT 제공

성유진이 28일 경기도 여주시 블루헤런CC에서 열린 KLPGA 투어 하이트진로 챔피언십 최종일 연장 18번 홀에서 버디를 성공시켜 우승을 확정지은 뒤 두 팔을 번쩍 들어 기뻐하고 있다. KLPGT 제공

화려한 부활, 성유진이 생애 첫 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 메이저대회 정상에 올랐다.

성유진은 28일 경기도 여주시 블루헤런 골프클럽(파 72·6779야드)에서 열린 2025시즌 KLPGA 투어 시즌 마지막 메이저대회 하이트진로 챔피언십(총상금 15억원)에서 4차 연장 끝에 노승희를 꺾고 정상에 올랐다. 대회 최종일이었더 이날 보기 1개를 기록했지만, 버디 4개를 몰아치며 최종 합계 10언더파 278타로 노승희와 함께 공동 1위로 정규 일정을 모두 마쳤다. 이어 열린 연장 18번 홀(파5)에서 4차까지 가는 접전 끝에 버디 퍼트를 성공시키며 기나긴 승부에 마침표를 찍었다.

이로써 성유진은 생애 첫 메이저대회 우승 트로피를 들어올렸고, 개인 통산 4승째(2022 롯데 오픈, 2023 두산 매치플레이 챔피언십, 2023 S-OIL 챔피언십)를 챙겼다. 올 시즌 첫 우승이기도 하다.

KLPGA 투어에서 4차 연장까지 치른 것은 역대 처음이다. 야간(라이트) 연장 경기를 치른 것은 2016년 88CC에서 열린 팬텀 클래식(홍진주 우승) 이후 2번째다. 이날 오전부터 많은 양의 비가 내렸고, 이로인해 경기 시작 시간이 30분 지연되면서 라이트 경기를 치렀다.

불굴의 의지로 품은 우승이다. 성유진은 지난 시즌 미국여자프로골프(LPGA) 무대에 도전장을 내밀었다. 하지만 높은 벽에 막혔다. 20개 대회에 출전해 톱10 2차례가 전부였다. 최고성적은 BMW 챔피언십 공동 4위였다. 준비 부족이었다는 것을 뼈저리게 느꼈다. 무리를 하다보니 등, 허리, 발목, 손목까지 부상이 찾아왔다. 결정적으로 할아버지의 임종을 지키지 못했다. 건강과 가족, ‘무엇을 위해 골프를 하나’라는 질문을 스스로에게 던졌고, KLPGA 투어 복귀를 결정했다.

성유진이 28일 경기도 여주시 블루헤런CC에서 열린 KLPGA 투어 하이트진로 챔피언십 최종일 1번 홀에서 아이언샷을 하고 있다. KLPGT 제공

어렵게 돌아온 KLPGA 투어 무대였지만, 다시 시작하기 쉽지 않았다. 성적이 들쭉날쭉했다. 근육통과 신경통이 발목을 잡았다. 하지만 포기할 수 없었다. 진통제를 먹으며 필드로 나섰다. 성유진이 본격인 궤도에 오른 것은 여름부터다. 전반기 마지막 대회에 오로라월드 레이디스 챔피언십에서 공동 2위에 오르며 기분 좋게 후반기를 시작했다. 그리고 9월들어 기세를 올렸다. 9월 첫 대회인 KB금융 스타챔피언십에서 공동 15위, 이어 KO저축은해 읏맨 오픈에서 3위, 하나금융그룹 챔피언십 5위에 오르는 등 맹활약했다. 그리고 이번 대회 정상에 오르며 환하게 웃었다.

이날 하이라이트는 역시 4차 연장 18번 홀(파5)이었다. ‘페어웨이를 지킨다’는 전략을 이번 대회 내내 이어간 성유진은 비거리 243.4야드의 티샷을 페어웨이로 보냈다. 반면 정확도에서 둘째가라면 서러워 할 노승희는 연장을 거듭할 수록 티샷이 흔들렸다. 러프에 빠졌다. 특히 이번 대회는 코스의 난도가 높은 것은 물론, 러프 잔디도 길었다. 여기에 오전내내 비까지 왔기 때문에 흔들릴 수 밖에 없었다.

승부는 여기서 갈렸다. 티샷을 페어웨이에 안착시킨 성유진은 세컨드샷 역시 페어웨이에 올려뒀고, 이어 85.7야드 웨지샷까지 그린 홀컵 2.1야드 지점에 떨어트리는 완벽한 플레이를 선보였다. 반면 노승희는 세컨드샷마저 러프에 빠졌고, 웨지샷 역시 홀컵 7.1야드 떨어진 지점에 떨어졌다. 결국 노승희의 회심의 퍼트가 홀컵을 살짝 빗나갔고, 성유진은 깔끔하게 성공시키며 긴 승부를 마무리했다.

우승 상금 2억7000만원을 품은 성유진은 상금랭킹 7위(7억2051만원)로 올라섰다. 대상 포인트에서도 12계단 상승하며 9위에 안착, 10위권 내로 진입했다.

성유진은 경기를 마친 후 “첫 메이저 대회 우승이라 더 감격스러웠다. 하루가 길었지만 웃으며 마무리할 수 있어 행복하다”고 소감을 전했다. 이어 “마지막에 퍼트를 넣었을 때 ‘말도 안 된다’는 생각이 가장 먼저 들었다”며 “연장전이라고 생각하지 않고 한 샷씩 집중했다. 결과가 믿기지 않는다”고 덧붙였다.

LPGA 도전에 관해서는 “야심차게 도전했지만 성적과 무관하게 많은 도움이 필요하다는 점을 몰랐다. 준비 부족이 부상으로 이어졌다. 근육통과 신경통으로 약을 계속 복용해야 했고, ‘이 삶이 누구를 위한 것인가’라는 고민을 했다”며 “초반에 ‘왜 돌아왔느냐’, ‘예전만큼 못 친다’는 질문을 많이 받아 부담이 컸다. 지난해 할아버지가 돌아가셨는데, 임종을 지키지 못했다. 그 경험을 통해 건강과 가족이 인생에서 가장 중요하다고 깨닫고 돌아왔다”고 전했다.

부상과 관련해서는 “한 번 몸 상태가 무너지니 등이 아팠다가 목, 손, 발목 등 여러 부위가 번갈아 아팠다”며 “이번 대회 1라운드 때부터 통증이 심해 경기를 포기할 수도 있겠다고 생각했다. 라운드가 끝날 때마다 병원에 갔고, 지금도 통증이 남아 있었다. 눈물이 날 정도였지만 참고 경기했다”고 설명했다.

치열한 경쟁을 펼친 노승희에 관해서는 “정확도가 뛰어나고 퍼팅이 특히 인상적이었다. 중요한 순간 기회를 잡는 결정력이 있는 선수라고 생각했다”며 “다만 이번 대회는 마지막 홀에서 페어웨이를 지킨 점에서 내가 승부를 가져왔다고 생각했다”고 전했다.

마지막으로 성유진은 “LPGA에 대한 미련은 없다. 경험을 통해 많은 것을 배웠고, 지금 할 수 있는 것에 집중하려 한다”며 “손목 통증이 심해 일단 병원에서 MRI 검사를 받고 이후 일정을 결정할 예정”이라고 전했다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

