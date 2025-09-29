10월 A매치 소집 앞두고, 박용우 심각한 부상… 카스트로프 해법 될까

옌스 카스트로프. 사진=대한축구협회 제공

2026 북중미 월드컵 실전 모의고사를 앞두고 홍명보 축구대표팀 감독의 얼굴에 근심이 늘어난다. 대표팀 핵심 미드필더 자원이 박용우(알아인)가 부상으로 쓰러졌다. 대표팀 중원 구상에 차질이 빚어질 가능성이 발생한 가운데, 혼혈 태극전사 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)가 중용될지 관심이 쏠린다.

홍명보 감독은 29일 오후 2시 서울시 종로구 축구회관에서 10월 A매치 2연전에 나설 태극전사 명단을 발표한다. 대표팀은 오는 10월10일 브라질과 첫 번째 평가전을 치르고 14일 파라과이와 두 번째 경기에 나선다. 두 경기 모두 서울월드컵경기장에서 열린다.

이번 달 북중미의 강호 미국(2-0 승), 멕시코(2-2 무)의 A매치 미국 원정 2연전에서 1승1무를 거두며 신바람을 냈다. 홍명보호는 이번에는 남미를 상대로 기세를 이어가고자 한다.

중요한 시점에서 악재가 터졌다. 미드필더 박용우가 부상을 당했다. 지난 26일 소속팀 경기였던 샤밥 알아흘리전에서 상대 선수와 볼 경합을 벌이다 왼쪽 무릎을 다쳤다. 현지 언론에 따르면 무릎 십자인대 파열이 의심되는 상황이다. 다만 아직 구단의 공식 발표는 나오지 않았다.

만약 십자인대 파열 부상을 당했다면 다음 달 A매치는 물론 9개월도 채 남지 않은 홍명보호에 비상등이 켜진다. 십자인대 수술을 받을 경우 재활까지 최소 6개월이 걸린다.

당장 대체 자원이 필요하다. 가장 유력한 후보는 9월 A매치에서 데뷔전을 치른 기대주 카스트로프다. 한국인 어머니와 독일인 아버지 사이에서 태어난 이중국적자인 그는 남자 축구대표팀 최초의 외국 태생 혼혈 선수로 이름을 올렸다. 지난 미국전에서 데뷔전을 치렀고 멕시코전에서는 선발 출전해 45분을 소화했다.

179cm, 76kg의 신체 조건으로 체격이 크진 않다. 하지만 한국 축구에서 보기 드문 저돌적인 유형이다. 9월 A매치 2연전에서도 상대방과 적극적으로 몸싸움을 했다. 홍 감독은 “앞으로도 팀에 도움이 될 거라고 생각한다”고 호평을 내렸고 대표팀 부주장 이재성(마인츠)도 “카스트로프가 대표팀의 새로운 활력이 되는 것 같다”고 기대를 나타냈다.

다행히 소속팀으로 돌아간 뒤에도 쾌조의 컨디션을 보여주고 있다. 독일 분데스리가 데뷔골까지 터뜨리면서 존재감을 과시했다. 28일 프랑크푸르트와의 2025~2026 독일 분데스리가 5라운드 홈 경기에서 후반 27분 헤더로 득점포를 가동했다. 분데스리가 4경기 만에 나온 데뷔골이다. 이날 시즌 첫 풀타임을 소화한 그는 2경기 연속 선발 출전하면서 입지를 더욱 다지고 있다.

홍 감독으로서는 카스트로프를 당장 실험해야 하는 상황에 놓였다. 홍 감독은 9월 A매치 2연전에서 김진규(전북 현대), 백승호(버밍엄시티) 등 다양한 중원 조합을 붙였으나 완전한 해결책을 얻진 못했다. 다행히 이번 10월 A매치 2연전에는 종아리 근육 부상을 털어낸 황인범(폐예노르트)의 복귀가 점쳐진다. 홍 감독으로서는 황인범과 카스트로프 조합을 테스트해 볼 수 있는 상황이다.

비상등이 켜진 홍명보호에서 카스트로프가 해결책이 될 수 있을지 관심이 쏠린다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

