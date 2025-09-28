H.O.T. “케데헌 사자보이즈? 멤버들 모습 있어”

사진= JTBC '뉴스룸' 방송 화면 캡처

그룹 H.O.T.가 7년 만에 완전체로 방송에 나서며 팬들에게 반가운 인사를 건넸다.

28일 방송된 JTBC 뉴스룸에는 문희준, 토니안, 장우혁, 강타, 이재원 등 H.O.T. 멤버 전원이 출연했다. 이들은 “안녕하세요, H.O.T.입니다. 키워주세요”라며 공식 인사를 전해 추억을 소환했다.

이날 방송에서 H.O.T.는 최근 화제가 된 애니메이션 케데헌(케이팝 데몬 헌터스) 속 ‘사자보이즈’가 자신들에게서 영감을 받았다는 언급에 대해 “저희도 놀랐다”며 고마움을 전했다. 강타는 “헤어스타일이 비슷하다”며 웃었고, 장우혁은 “아웃사이더 캐릭터가 나 같았다”고 덧붙였다.

이어 문희준은 “5명이 함께 방송하는 모습이 너무 오랜만이라 합성 화면을 보는 기분이었다”고 농담을 던졌고, 장우혁은 “세월이 흐른 건 주름을 볼 때마다 느낀다”며 웃음을 자아냈다.

데뷔 29주년을 맞은 H.O.T.는 2018년 이후 7년 만에 방송 출연을 했다. 문희준은 가장 잊지 못할 순간으로 “데뷔 첫 무대”를 꼽으며 “29년 전인데도 아직 꿈에 나오고, 무대의 열기와 느낌이 선명하다”고 회상했다.

