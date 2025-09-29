‘폭군의 셰프’ 윤서아 “촬영 직전 합류…소녀시대 팬인데, 믿기지 않았죠” [SW인터뷰]

사진=9아토엔터테인먼트

시청률 15% 돌파와 더불어 넷플릭스에서 비영어 TV쇼 부문 2주 연속 1위를 달성하는 등 기록적인 흥행을 거둔 tvN ‘폭군의 셰프’가 유종의 미를 거뒀다. 주연 임윤아·이채민의 활약이 빛났지만 단순한 조연 그 이상의 힘을 보여준 배우들 덕에 가능했다. 대표적인 예가 바로 서길금 역의 배우 윤서아다.

서길금은 연지영이 조선으로 타임슬립한 후 가장 먼저 우정을 쌓는 인물이다. 절대 후각이라는 남다른 능력을 지닌 서길금은 주인공 연지영(임윤아) 옆에서 든든한 조력자를 넘어 핵심 키 플레이어로 자리매김했다. 작품 초반부터 연지영의 요리에 매료돼 누구보다 그녀를 신뢰하고 낯선 환경 속에서 함께 고난을 헤쳐나가는 동료이자 조력자 역할을 한다. 냄새만으로 필요한 재료를 찾아낼 수 있을 정도의 예민한 후각을 지니고 있어 위기마다 기지를 발휘하고, 주인공과 함께 성장하는 서사의 한 축을 맡는다. 맛깔난 사투리와 섬세한 감정 표현으로 뚜렷한 존재감을 밝힌 윤서아는 전작인 ‘옥씨부인전’(JTBC)에 이어 사극에 최적화된 배우라는 호평을 받으며 명품 조연의 진가를 드러내고 있다.

종영을 앞둔 지난 26일 서울 강남구 모처에서 진행된 인터뷰에서 윤서아는 “촬영 한 3~4일 전에 대본을 받고 합류하게 됐다”며 드라마 ‘바람의 화원’(2008)·‘뿌리깊은 나무’(2011)·별에서 온 그대(2013) 등을 연출한 장태유 감독의 팬이었다고 밝혔다. 윤서아는 “어렸을 때부터 봤던 드라마의 감독님이셔서 진심으로 좋아하고 존경했다. 캐스팅 연락을 받았을 때 꿈만 같다는 생각이었다”며 “대본을 받았을 때 길금이라는 역할이 제가 정말 잘해낼 수 있는 아이라고 생각이 들어서 오히려 더 자신감이 있었던 것 같다”고 첫인상을 밝혔다.

이어 “촬영 일정이 촉박했어서 더 시간이 있었다면 임윤아 언니와 더 여유를 가지고 호흡을 맞출 수도 있었겠지만 촬영 전 이틀이라는 시간 동안 오히려 더 압축해서 능률 있게 흡수하려고 노력했다. 위기가 닥치면 더 파고들려고 하는 편이라서 어떻게든 해내고 말겠다는 자극을 많이 받았다. 굉장히 새로운 기회였고, 도전이었고 좋은 경험이었다”고 설명했다.



‘옥씨부인전’에서 맡은 역할은 충청도 사투리를 썼지만 이번엔 전라도였다. 단기간에 전라도 사투리를 익혀야 하는 상황이었다. 윤서아는 “전작을 함께 했던 홍진기 선배가 전라도 출신인데 이번에 참여한다는 소식을 들어서 SOS를 했다”고 떠올리며 자신이 직접 공부한 노트를 보여줬다. 노트에는 윤서아가 시도때도 없이 필기하고 달달 외운 흔적이 역력했다. 윤서아는 “초반에는 빨리 외워야 되고 사투리의 음률도 익혀야 되니까 대사를 냅다 다 적었다. 저만의 방법으로 사투리의 음률을 표시하는 방법을 정해서 적었고 그걸 몸에 익히듯이 계속 연습했다”고 돌아봤다.



드라마는 올해 방영 미니시리즈 중 최고 시청률을 달성한 것을 비롯해 넷플릭스 비영어권 TV쇼 2주 연속 1위 등 글로벌에서도 뜨거운 인기를 자랑했다. 윤서아 또한 방영 내내 댓글을 찾아보며 인기를 실감했다. 그는 “방송 끝나고 댓글도 많이 찾아보고 유튜브에서는 쇼츠를 많이 제작해서 올려주시더라”라며 “그런 게 처음이었어서 신기했다. 계속 반응을 찾아봤고 어떤 부분이 좋으셨는지 새기는 계기가 됐다. 인스타그램에도 많이 찾아와 주셔서 벅찬 하루하루를 보내고 있다”고 기쁜 근황을 전했다.



극 중에서도 마찬가지로 현실에서도 임윤아와 단짝이 됐다. 소녀시대 팬이었던 윤서아에게 임윤아와의 호흡은 믿을 수 없는 일이었다. 윤서아는 “언니는 연예인의 연예인 아닌가. 어렸을 때 ‘지(Gee)’나 ‘소원을 말해봐’ 등 뮤직비디오를 보면서 소녀시대를 좋아했는데 믿기지가 않더라. 첫 촬영 전에 다같이 뵈었는데 언니한테 정말 팬이라고 했다”며 “언니가 먼저 전화번호 물어봤을 때도 ‘내가 지금 소녀시대의 번호를 알고 있는 건가’ 하면서 너무 기뻤었다”고 임윤아를 향한 팬심을 드러냈다.

사진=9아토엔터테인먼트

그러면서 “사실 방송에서도 언니의 다정하고 따뜻한 면모가 많이 드러나는데 실제로도 언니의 별명 ‘융프로디테’처럼 아낌없이 주는 나무처럼 챙겨주고 너무 따뜻해서 제 팬심은 더 깊어졌다”고 말했다.

서길금이 수라간에서 활약하는 만큼 윤서아도 연습이 필수적이었다. 다행히 요리 콘텐츠를 좋아해 자주 챙겨봤었다는 윤서아는 “감독님이 옆에서 보조할 때 어떤 포지션으로 있어야 하는지 익히면 좋겠다고 하셔서 유념하면서 생각을 많이 했다”며 “촬영 전에 요리 학원에 가서 칼 잡는 법이나 자세 등을 배웠다. 재료마다 칼질하는 방법이 다르더라”라고 회상했다.

사진=9아토엔터테인먼트

임윤아와 함께 호흡을 맞춘 주인공 이헌 역의 배우 이채민과 동갑인 윤서아는 “우리가 용띠라서 제가 임윤아 언니의 오른쪽 용, 채민이가 왼쪽 용을 맡았었다”고 웃으며 즐거웠던 촬영 현장을 떠올렸다. 이어 “초반에는 제가 언니랑 제일 많이 붙어 있었고 이후에는 채민이랑 붙어 있는 신이 많았다. 오른쪽 용이 책임졌으니 이제 왼쪽 용이 책임진다는 식으로 서로 농담을 했다”며 “채민이가 왕이니까 위엄이 있을 것 같지만 항상 촬영장에 먼저 와서 수라간 식구들도 만이 챙겨주고 재미있게 장난도 치면서 유쾌한 현장을 만들었다”고 미소 지었다.



백상예술대상 조연상 후보로 오르면 어떨 것 같냐는 물음에 윤서아는 “감히 상상도 못 해봤다. 모든 배우에게 시상식은 꿈만 같고 영광스러운 자리이지 않나”라고 고심하더니 눈물을 보였다. 아직 시상식에 가본 적 없다는 그는 “주마등처럼 과거가 스쳐 지나간다. 소속사 없이 어머니랑 13살부터 20살까지 일했다. 어머니가 고생도 많이 하셨고 그때 현장이 녹록지는 않으니까. 어머니의 든든한 울타리가 있어서 제가 건강하게 이 길을 걷고 있는 것 같다”고 눈물을 닦아냈다.

딸이 이제 막 빛을 보기 시작한 만큼 어머니 또한 뿌듯한 마음을 느끼는 요즘이다. 윤서아에게 ‘폭군의 셰프’가 뜻깊은 작품으로 남는 이유다. 그는 “개인적으로 힘든 순간이 있었는데 그 시간이 지나고 처음 연락 받은 게 ‘폭군의 셰프’였다. 가족에게도 큰 힘을 주는 아주 좋은 기회였다”며 “열심히 촬영한 만큼 방송이 잘 되니까 어머니도 항상 방송 보면서 캡처를 해준다. 어머니 삶에 활력을 드린 것 같아서 스스로에게도 지금 어머니께 효도를 해드릴 수 있어서 너무 다행이고 감사하다. 어머니뿐만 아니라 아버지도 기사에서 시청률이 얼마 나왔는지 확인하시고 할머니들도 좋아해주시고 (집안이) 축제 분위기”라고 뿌듯함을 드러냈다.

지동현 기자

