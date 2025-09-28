김우리, 포르쉐 수리비에 깜짝 최소 “1,890만 원?”…슈퍼카의 현실

사진= 김우리 SNS

스타일리스트 김우리가 예상치 못한 차량 수리 비용에 당황스러움을 감추지 못했다.

김우리는 27일 자신의 SNS에 “네? 지금 요 견적이 1,890만 원요? 네? 알루미늄이라서요?”라는 글과 함께 차량 파손 사진을 올렸다. 글에서 그는 차량 수리 견적에 대한 놀라움을 표하며, 사고가 나면 알루미늄 소재로 된 부품이 전체 교체를 요구하는 상황에 당혹감을 나타냈다.

그는 “알루미늄은 사고가 나지 않으면 장점이 되지만, 사고가 나면 수리 없이 전체 교체라구요? 맙소사”라며 복잡한 심정을 전했다. 공개된 사진 속 차량은 사이드 부분이 크게 찌그러져 있어 눈길을 끌었고, 사고 상황이 얼마나 심각했는지 짐작케 했다.

김우리가 애지중지하는 이 차량은 바로 고급 전기차인 포르쉐 타이칸으로, 가격대는 1억 4500만 원에서 2억 3300만 원에 달하는 고급 모델로 알려졌다. 팬들과 네티즌들은 “보험처리 해도 부담될 듯”이라는 우려의 목소리도 있었다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]