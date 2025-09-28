손예진, 불꽃축제 여파에 ‘지하철 귀가’

사진= 손예진 SNS

배우 손예진이 귀갓길 상황을 전하며 팬들에게 일상을 공유했다.

28일 손예진은 자신의 SNS에 “불꽃놀이 덕분에 어쩔 수 없이 지하철 타고 귀가했어요”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 손예진은 지하철 내부에서 마스크를 쓴 채 환하게 웃고 있다. 승객들로 가득 찬 ‘지옥철’ 상황에도 특유의 밝은 모습으로 눈길을 끌었다. 대중교통 이용 중에도 편안하고 자연스러운 그녀의 분위기에 팬들은 반가움을 표했다.

이날 손예진은 영화 ‘어쩔 수가 없다’의 무대 인사 일정으로 관객들과 만난 후 귀가하던 중이었다. 마침 같은 날 서울 여의도 한강공원 일대에서는 ‘서울세계불꽃축제 2025’가 열려, 교통 통제로 인해 차량 이용이 어려운 상황이었다. 이로 인해 손예진은 지하철을 선택하게 된 것으로 보인다. 올해 불꽃축제에는 무려 100만 명에 달하는 인파가 몰려 교통이 크게 혼잡했다.

한편 손예진은 최근 개봉한 영화 ‘어쩔 수가 없다’를 통해 7년 만에 스크린에 복귀했다. 이 작품은 모든 걸 다 이뤘다고 믿었던 평범한 직장인 만수(이병헌 분)가 갑작스럽게 해고를 당한 후, 가족과 집을 지키기 위해 벌이는 치열한 재취업 전투를 그린 영화다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]