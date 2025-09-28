36세 아역 스타, 노숙자로 전락…팬들 “믿을 수 없어”

사진= 온라인 커뮤니티 갈무리

니켈로디언 인기 드라마를 통해 한때 사랑받았던 아역 배우 타일러 체이스(36)의 안타까운 근황이 전해져 팬들의 마음을 아프게 하고 있다.

미국 매체 ‘보어드판다(Bored Panda)’는 현지시간으로 24일, 최근 SNS에 공개된 영상을 통해 타일러 체이스가 로스앤젤레스 길거리에서 노숙자로 지내고 있다는 소식이 확산되고 있다고 보도했다.

공개된 영상에서 그는 “내 이름은 타일러 체이스”라며 직접 자신을 소개하는 모습이 담겼다. 또 다른 사진에는 타일러가 길바닥에 앉아 다른 노숙자들과 함께 있는 장면이 포착됐다. 특히 현재의 초췌하고 몰라보게 야윈 모습은 30대라는 나이가 무색할 정도여서, 많은 이들의 안타까움을 사고 있다.

타일러 체이스는 2000년대 중반 방영된 어린이 드라마 ‘네드의 학교에서 살아남기(Ned’s Declassified School Survival Guide)’에서 마틴 퀘얼리 역으로 출연하며 인기를 끌었던 배우다. 그는 주인공 네드의 친구로 등장해 특유의 유쾌하고 엉뚱한 매력으로 극의 분위기를 주도하며 시청자들의 사랑을 받았다.

영상이 공개된 후, 타일러의 안타까운 상황에 가슴 아파한 한 여성 팬이 그를 돕기 위한 모금 페이지를 GoFundMe에 개설했다. 해당 페이지에는 약 1,200달러(한화 약 160만 원)의 후원금이 모였다.

하지만 이 팬은 이후 타일러의 가족으로 추정되는 사람으로부터 “금전적 지원보다는 의료적 도움이 시급하다”는 메시지를 전달받았다고 밝혔다. 메시지에 따르면, 타일러는 약물 복용을 스스로 조절하지 못하며, 휴대폰도 자주 분실하는 등 일상생활 유지에 큰 어려움을 겪고 있는 것으로 전해졌다. 이 가족은 “그는 순수하고 착한 사람이지만, 치료가 절실한 상황”이라며 금전이 오히려 해가 될 수 있다는 우려도 덧붙였다.

보어드판다는 타일러 체이스가 과거 직접 운영하던 유튜브 채널에서 양극성 장애(조울증)와 관련된 자신의 이야기를 담은 영상들을 올린 적이 있다고 전했다. 해당 채널에는 ‘Bipolar Vlogs - the absence of color’, ‘so be it’ 등 감정의 혼란과 내면의 고통을 담은 콘텐츠가 다수 게시돼 있었다.

한편, 타일러의 현재 상황을 영상으로 촬영해 SNS에 올리는 것에 대해 “사적 고통을 온라인 콘텐츠로 소비하는 건 착취적 행위”라는 비판도 제기되고 있다. 일부 팬들은 공개된 영상과 사진이 도움보다는 오히려 타일러에게 상처가 될 수 있다며 우려의 목소리를 냈다.

