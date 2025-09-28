강남, 길버트증후군 고백…“♥이상화 덕에 간 회복·아버지까지 살렸다”

사진= MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점' 방송 화면 캡처

사진= MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점' 방송 화면 캡처

가수 강남이 아내 이상화를 향한 진심 어린 고마움을 전했다.

27일 방송된 MBC 예능 프로그램 전지적 참견 시점에는 박준면과 강남이 출연해 일상을 공개했다. 이날 방송에서 강남은 과거 살던 집을 허물고 새로 지은 4층 주택을 소개하며 “예전엔 쥐가 너무 많고 벽도 금이 갔었다”고 털어놨다. 이를 본 전현무는 “이건 이상화 씨 손길이 닿은 집”이라며 감탄했다.

강남은 아침에 일어나자마자 유튜브 채널 조회수를 확인하는 ‘집착 모드’를 보여주기도 했다. 매니저는 “회사에 가면 콘텐츠 얘기만 하고, 코인처럼 초 단위로 성적을 본다”고 제보했다. 강남은 “모두가 1년 뒤 구독자 1015만 명일 거라고 했는데, 오기가 생겨 무조건 성공시켰다”며 “현재는 50만60만 명 정도 된다”고 밝혔다.

이상화의 내조도 공개됐다. 강남은 “지방간이 심하고 길버트 증후군이 있어 관리가 필요하다”며 “술을 거의 끊은 것도 상화 덕분”이라고 말했다. 그는 “건강검진에서 간이 깨끗하다고 들었을 때 너무 감사해서 눈물이 났다”며 아내에게 깊은 감사를 전했다. 이에 전현무는 “상화 씨가 당신을 살린 거다”라며 놀라워했다.

또한 이상화는 시부모 간병까지 도맡아왔다. 강남은 “아버지가 간암을 앓으셨는데, 상화가 일본까지 가서 식사와 건강을 챙겨주셨다”며 “생각보다 빨리 회복해 걸을 수 있는 정도가 됐다”고 전했다.

사진= MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점' 방송 화면 캡처

경제적인 면에서도 두 사람의 훈훈한 일화가 공개됐다. 강남은 “결혼 당시 통장을 합치려 보니 내 잔고가 상화의 5분의 1 수준이었다”며 “상화가 ‘오빠 괜찮아, 용돈 써’라고 말해 감동했다”고 웃으며 밝혔다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]