김영희, 故 전유성 생전 조언 언급하며 추모…“불안했던 저를 잡아준 말 해주셔”

‘말자할매’ 개그우먼 김영희가 故 전유성을 추모했다.

김영희는 최근 자신의 계정에 “전유성 선배님.. 원채 선배님들 대하는게 쉽지 않은 저는 선배님한테는 더욱더 살갑게 다가가지 못했던것 같아요. 동하가 정말 친구처럼 편하게 대하던게 놀랍기도 했고 부럽기도 했습니다. 그래서 남원여행 제안을 고민도 없이 덥석 받아 삼켰고 그날의 냄새 벗어놓은 신발, 과정 많이 생략하고 내려주신 차맛, 발담근 계곡 물 온도, 먹은 음식들 다 기억하고 싶었어요”라고 운을 뗐다.

그러면서 “사진찍어요란 말이 차마 떨어지지 않아 선배님 그림을 찍고 뒷모습을 그렇게나 많이 찍었네요. 다행히 센스있는 동하덕에 우리 단체사진이 두어장 있어요. 밖으로 나가는 문에 속세입구는 참 많은 생각을 하게 했어요. 그래서 선배님 계신곳이 더 특별해 보였나봐요”라고 적었다.

사진 속 김영희는 고 전유성, 코미디언 김동하, 송하빈과 함께 계곡물에 발을 담그고 카메라를 응시하고 있다. 김동하, 송하빈은 스탠드업 코미디로 이름을 막 알리던 때다. 세 사람의 풋풋함과 고인의 인자한 미소가 눈에 띈다.

이어 “합정 스탠트업코미디 제안 주셨을때도 너무 감사했고 cgv 공연 참 쉽지 않았는데 오셔서 마이크 잡아주시고.. 선배님 스탠드업코미디 보면서..동하한테 그랬어요. 진짜 빨리 나이들고 싶다고, 그럼 저만큼 쌓인 내공, 여유 그리고 내용이 생기지 않을까??? 개콘 다시 생기고 부코페때 말자할매 보시고는 '참 잘한다' 이말이 다시 속세로 나가는 불안했던 저를 잡아주는 말이었고 한참 말자 하고 있을 때 늦은밤 전화 하셔서 ‘가끔 해결 못할 고민은 못하겠다 하고 넘어가는게 어때!? 인간미 있잖아’ 짧고 굵게 끝난 통화. 선배님 아직 겁많은 후배는 인간미 아닌 부족함으로 볼까봐 선배님 말씀 맞는줄 알면서도 실행을 못했어요”라고 덧붙였다.

마지막으로 “그저 닿지 않을 선배님 같았고 닿으면 안될 선배님 같았고 눈을 오래 보면 저를 다 읽으실까 싶어 눈 한 번 제대로 못맞췄네요. 그저 먼 뒤에서 오래 뵙고 싶었습니다. 부디 좋은곳에서 목적지 정해 놓지 않고 뭐 먹을지 정하지 않고 그저 발 가는대로 다녔던 남원여행 처럼 지내주세요~ 저는 선배님 여행갔다 생각할래요. 그리고 다시 만나면 그땐 선배님 등 손 내주신 찻잔이 아닌 선배님 얼굴 뚫어지게 보고 꼭 한번 꼭 안아볼래요”라고 추모했다.

전유성은 1969년 TBC 방송작가로 방송계에 첫발을 내디딘 후 반세기 넘게 한국 코미디 발전에 헌신했다. 유머1번지, 쇼 비디오자키, 개그콘서트 등의 무대에 직접 서며 코미디 부흥의 중심에 섰다. 무대와 방송을 넘나들며 다양한 형식의 개그를 시도했던 고인은 2007년 방송 활동에서 물러난 뒤에도 경북 청도로 내려가 코미디철가방극장을 열어 지역 주민들과 함께 4400여회에 달하는 공연을 이어갔다.

고인은 지난 25일 전북대병원에서 폐기흉 악화로 76세를 일기로 생을 마감했다. 최근 건강 악화로 입원 치료를 받던 중 세상을 떠났다. 장지는 그가 생전 삶의 터전으로 삼았던 전북 남원 인월면이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

