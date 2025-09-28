눈물 쏟게한 김신영의 고 전유성 추도사, “건네주신 주유비 10만원 평생의 보물로 간직할게요”

고 전유성의 노제가 치러진 28일 오전 서울 영등포구 KBS 공개홀에서 개그맨 이홍렬이 고인의 영정을 들고 개그콘서트 녹화장으로 이동하고 있다. 뉴시스

‘코미디계의 거목’ 고 전유성이 28일 영면에 들었다. 이날 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에서 열린 영결식에서 유족과 수많은 코미디언 후배가 고인의 마지막 길을 배웅했다. 눈물로 작별 인사를 건넸고, 고인을 향한 감사와 존경의 말들이 이어졌다.

특히 김신영이 보낸 추도사는 후배 코미디언은 물론 보는 팬들에게도 뭉클함을 안겼다.

김신영은 고인의 제자로 마지막까지 병간호를 했다. 김신영은 “아직도 실감이 나지 않는다. 며칠 전까지만 해도 병원에서 교수님과 이야기도 나누고 사진을 찍었다. 이제는 이렇게 마지막 인사를 드리게 됐다”고 오열했다.

김신영은 “병원에서의 4일이 40년 인생 중에 가장 진실(된 시간)이었다. 제 코미디를 가장 먼저 인정해주신 분, 어린 제자도 존중해주시던 우리 교수님이었다. 병원에서 제게 ‘나이 차이 많이 나는 친구, 즐거웠다’고 한 말씀이 아직 귓가에 남아있다”며 “훗날 저희가 그 길을 따라가면 꼭 마중 나와달라. 늘 즐거웠고 감사했다. 마지막으로 건네주신 주유비 10만원은 끝까지 제자들을 챙기는 그 마음으로 알고 제 평생의 보물로 간직하겠다. 사무치게 그립고 보고 싶다”고 참았던 눈물을 쏟았다.

전유성은 1969년 TBC 방송작가로 방송계에 첫발을 내디딘 후 반세기 넘게 한국 코미디 발전에 헌신했다. 유머1번지, 쇼 비디오자키, 개그콘서트 등의 무대에 직접 서며 코미디 부흥의 중심에 섰다. 고인은 2007년 방송 활동에서 물러난 뒤에도 경북 청도로 내려가 코미디철가방극장을 열어 지역 주민들과 함께 4400여회에 달하는 공연을 이어갔다.

고인은 지난 25일 전북대병원에서 폐기흉 악화로 76세를 일기로 생을 마감했다. 장지는 그가 생전 삶의 터전으로 삼았던 전북 남원 인월면이다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]