DKZ 재찬, 마카오서 亞 투어 피날레…“팬들의 응원, 큰 힘이 돼”

그룹 DKZ(디케이지) 멤버 재찬이 아시아 투어를 성황리에 마무리했다.

재찬은 지난 27일(현지시간) 마카오에서 아시아 투어 '2025 JAECHAN ASIA TOUR 'JCFACTORY''(이하 'JCFACTORY')를 열었다.

이날 재찬은 세련되면서도 밝은 R&B 팝 사운드가 돋보이는 'Hello'를 시작으로 마카오 팬들과 첫 인사를 나눴다. 'Paradise', 'Y.O.U', 'Step to you' 등 재찬만의 유니크하면서도 감각적인 퍼포먼스를 선보였다.

다양한 참여형 코너들로 팬들과 가까이서 호흡하며 진정성 넘치는 소통을 펼쳤다. 재찬은 현지 문화를 배우는가 하면, 여러 미션을 통해 팬들에게 유쾌한 시간을 선물했다. 뿐만 아니라 홍콩 출신 가수인 장학우의 '每天愛 多一些(매일 당신을 더 사랑해)' 커버 무대를 비롯해 가장 최근 발표한 'Poster Boy', 앙코르 무대 'The Light'까지 소화하며 뜨거웠던 공연의 막을 내렸다.

아시아 투어를 마치면서 재찬은 "지난해에 이어 1년 만에 진행한 'JCFACTORY'를 통해 팬분들에 대한 감사함을 다시 한번 많이 느꼈다. 앨범 활동 중에도 많은 응원을 보내주셔서 늘 힘이 됐는데, 이번 투어를 통해 직접 만나니 그 마음이 더 크게 와닿았다. 앞으로도 꾸준히 사랑받는 모습 보여드릴 수 있도록 노력하겠다"라고 소감을 전했다.

한편, 'JCFACTORY'는 '나의 많은 것들은, 나를 사랑해 주는 사람들과 함께할 때 완성된다'라는 재찬의 진심을 담아낸 아시아 투어다. 재찬은 '공장장'으로서 홍콩, 타이베이, 충칭, 마카오 등 아시아 4개 도시를 차례로 달궜다. 재찬은 음악, 퍼포먼스, 소통이 완벽 3박자를 이룬 'Poster Boy'의 면모로 글로벌 입지를 확고히 다졌다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

