국대 후배에게 한 수 가르쳤다! '4G 연속 골' 경기당 한 골씩 넣는 손흥민의 미친 퍼포먼스

사진=LAFC SNS 캡처

경기당 1골, 손흥민(LAFC)의 미친 퍼포먼스가 미국 무대를 달군다. 미국 메이저리그 사커(MLS) 진출 8경기 만에 8골 3도움을 기록하며 폭발력을 자랑 중이다.

손흥민은 28일 미국 미시간주 세인트루이스의 에너자이저 파크에서 끝난 2025 세인트루이스 시티SC와의 원정 경기에서 멀티골을 기록하며 3-0 승리를 이끌었다. 4연승을 달린 LAFC는 서부 콘퍼런스 4위(승점 53)를 유지했다. 3경기 더 치른 선두 샌디에이고(승점 57)와의 격차는 ‘4’로 줄였다.

손흥민의 질주에 쉼표란 없다. 이날 전까지 MLS서 6골 3도움을 기록 중이던 손흥민은 한번에 7호골, 8호골을 추가했다. 단숨에 공격포인트를 11까지 늘렸다. LAFC 이적 후 8경기서 8골을 기록, 경기당 1골씩 넣는 최고의 퍼포먼스를 뽐내고 있다.

시작은 전반 추가시간이었다. 손흥민은 데니스 부앙가의 선제골로 LAFC가 1-0으로 앞선 전반 추가시간 4분 LAFC의 두 번째 골을 책임졌다. 후방에서 이어진 패스를 받아 중원부터 페널티박스 안까지 드리블하며 파고 들어갔다. 헛다리로 수비수를 속인 뒤 골대 왼쪽 구석으로 정확한 오른발 슈팅을 꽂았다.

사진=LAFC SNS 캡처

쐐기골의 주인공 역시 손흥민이었다. 후반 15분 페널티박스 안에서 공을 잡았다. 순식간에 수비수 4명이 앞을 가로막았지만, 타이밍을 한 박자 뺏는 슈팅을 때렸다. 수비수도 골키퍼도 대처하지 못한 슈팅은 그대로 골망을 갈랐다. 손흥민의 MLS 8호골이자 11번째 공격포인트다.

미친 페이스다. 쉬지 않고 공격포인트를 생산한다. 손흥민은 최근 공식전 6경기 연속 득점을 기록했다. 앞서 홍명보 감독이 이끄는 축구 국가대표팀 소속으로 미국(1골 1도움), 멕시코전(1골)에서 득점했다. LAFC 복귀 후에도 뜨거웠다. 산호세 어스퀘이크전(1골), 솔트레이크전(3골), 솔트레이크와의 리턴 매치(1골)에서도 골망을 흔들었다. 이어 이날까지 득점포를 가동하면서 6경기 연속골을 완성했다.

리그로 시선을 좁히면 4경기 연속이다. 무려 3년 9개월 만이다. 손흥민이 정규리그 4경기 연속골을 넣은 건 토트넘 홋스퍼(잉글랜드) 시절인 2021년 12월 이후 처음이다. 그는 당시 4경기서 4골 1도움을 기록하며 토트넘의 3승 1무를 이끌었다. 더불어 이 시즌에 아시아 선수 최초 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 득점왕(23골)을 차지했다.

엄지를 치켜들 수밖에 없다. 이날 111분을 소화한 손흥민은 2골을 포함 슈팅 3회, 패스 성공률 87%(33/38), 기회 창출 3회 등을 기록, 경기 최우수 선수(POTM)로 선정됐다. LAFC 이적 후 벌써 4번째다. 축구 통계 매체 풋몹도 평점 9.0을 부여하며 경기 최우수선수로 꼽았다.

사진=LAFC SNS 캡처

한편 이날 경기는 코리안리거의 맞대결로 주목을 받았다. 국가대표 출신 정상빈은 세인트루이스 소속으로 왼쪽 날개 공격수로 선발 출전했다. 하지만 이렇다 할 장면을 만들지 못했다. 후반 20분 교체 아웃됐다. 경기 결과로 희비는 엇갈렸지만, 둘은 경기 후 만나 환한 미소로 대화를 나눴다.

스티브 체룬돌로 LAFC 감독은 “라커룸에서 손흥민과 정상빈이 이야기를 나누며 즐겁게 어울리는 모습을 보는 게 좋았다”며 “앞으로도 그런 모습이 자주 나왔으면 좋겠다. 더 많은 한국인 선수의 맞대결이나 더비를 보고 싶다”고 미소 지었다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

