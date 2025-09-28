한화, 2026 신인 계약 완료…1라운더 오재원 2억7000만원

사진=뉴시스

프로야구 한화는 지난 27일 2026년 신인 10명과 계약을 완료했다.

1라운더이자 전체 3순위로 지명된 유신고 외야수 오재원은 2억 7000만원으로 팀 내 최고액으로 계약했다. 오재원은 공·수·주 능력을 겸비해 즉시 전력 가능 외야 자원으로 평가받는다. 이른 시일 내 팀 전력에 보탬이 될 것으로 기대하고 있다.

2라운더 북일고 좌완투수 강건우는 계약금 1억 3000만원에 서명했다. 구단은 부드러운 투구 메카닉, 우수한 체격 조건을 보유한 강건우의 향후 성장 잠재력을 높게 보고 있다.

4라운더 경성대 내야수 최유빈과는 8000만원에 계약을 마쳤다. NC와의 트레이드로 3라운드 지명권은 양도했다. 최유빈은 내야 전 포지션 소화 가능한 수비 안정감이 있으며 전술적 활용도 높은 내야수 자원으로 평가받는다.

이 밖에 5라운더 경북고 내야수 권현규 7000만원을 비롯해 △라온고 투수 하동준 6000만원 △대구고 투수 여현승 5000만원 △야탑고 내야수 김준수 4000만원 △물금고 외야수 이재환 4000만원 △대전고 외야수 박주진 3000만원 △공주고 투수 황희성 3000만원 등에 계약했다.

한화는 이들 신인 선수가 향후 구단을 대표할 수 있는 선수로 성장할 수 있도록 다양한 지원을 해 나갈 계획이다.

한편, 신인선수 10명은 30일 한화생명 볼파크에서 열리는 롯데와의 홈경기에서 합동 시구로 팬들에게 첫 인사를 한다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

