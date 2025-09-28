하늘이 시샘한 LG-한화 시즌 최종전, 가을비로 하루 밀린다… 한화 선발은 폰세에서 정우주로 변경

28일 대전한화생명볼파크에서 열릴 예정이던 LG와 한화의 시즌 최종전이 우천취소돼 29일로 연기됐다. 그라운드에 대형 방수포가 깔려 있는 가운데, 우천취소를 알리는 화면이 전광판에 게시되고 있다. 사진=스포츠월드 허행운 기자

페넌트레이스 우승 확정을 노렸던 쌍둥이들, 저지하고픈 독수리들. 둘의 맞대결이 일단 하루 밀린다.

한국야구위원회(KBO)는 28일 대전한화생명볼파크에서 열릴 예정이던 LG와 한화의 2025 신한 SOL뱅크 KBO리그 최종 16차전 맞대결이 우천취소 됐다고 밝혔다.

당초 오후 2시에 플레이볼이 외쳐질 예정이었던 이 경기의 개시 여부는 일찌감치 안갯속에 들어가 있었다. 대전을 비롯해 전국을 적신 가을비 때문이다. 한화생명볼파크 인근도 오전부터 큰 비가 내렸고, 그라운드에는 애초에 대형 방수포가 깔려 있었다.

KBO는 당초 경기 진행 의사가 강했다. 오후 2시쯤 비가 멎을 수 있다는 예보를 바탕으로 그라운드 정비 후 오후 3시 플레이볼을 목표로 잡았다. 실제로 비가 잠시 사그라들면서 구장 현장 직원들이 대형 방수포를 걷고 내야에 새 흙을 뿌리며 경기 준비에 나섰다.

바로 그때, 거짓말처럼 폭우가 다시 쏟아졌다. 이미 경기장에 입장했던 팬들도 재차 우산을 펴기 시작했다. 결국 박종훈 KBO 경기감독관은 장고 끝에 경기 취소를 결정했다. 경기는 예비일로 마련됐던 29일에 펼쳐진다.

페넌트레이스 우승까지 매직넘버 ‘1’을 남긴 LG의 도전도 미뤄진다. 적어도 안방에서만큼은 이를 허락할 수 없는 한화의 반격도 마찬가지다.

선발 매치업에는 변화가 생긴다. 양 팀 감독은 원래 28일 등판하려 했던 선발투수 코디 폰세(한화)와 임찬규(LG)를 그대로 29일에 선발 출격 시킬 계획을 세웠으나, 취소 변수가 결국 영향을 끼쳤다. 김경문 한화 감독이 폰세에서 정우주로 카드를 바꿨다. LG만 임찬규를 그대로 내세워 한화에 맞선다.

사진=한화이글스 제공

